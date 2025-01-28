5組神奇撞臉！唐綺陽1角度激似持修　派翠克致敬GD片「紅到南韓」

記者劉宜庭／綜合報導

娛樂圈中出現了許多令人驚嘆的「撞臉」案例，這些明星之間的神奇撞臉現象，不僅讓粉絲驚呆、大呼不可思議，也為娛樂圈增添了不少話題和樂趣。

1.周曉涵&GD





▲周曉涵撞臉GD。（圖／翻攝自Facebook／周曉涵）

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周曉涵曾分享了一張自拍照，隨性以由下往上的視角拍攝，還大方展現鼻孔，逗樂了不少粉絲。儘管使用了被稱為「迷之角度」的拍法，她仍然憑藉甜美氣質展現迷人風采。更有趣的是，這張照片意外讓她撞臉南韓明星G-Dragon（權志龍、GD），與對方的一張自拍驚人相似，就連她本人也忍不住感嘆：「如果剪個男生頭，應該會很厲害吧……。」展現出幽默與自信兼具的魅力。

2.派翠克&GD

▲派翠克模仿GD的影片引發熱議。（圖／翻攝自Instagram／patrickliu0721）

撞臉GD的還有派翠克，他2024年因為一隻模仿GD的影片引發熱議，畫面甚至紅到南韓，累積超過百萬人次點閱。不過，也有網友留言「不要模仿GD，你這個白X」，面對批評，他選擇以幽默方式化解，再次回傳模仿GD唱歌的錄音，笑翻不少網友。

3.趙麗穎&鄧超

趙麗穎在完成戲劇《乘風破浪》的拍攝後，曾公開一組殺青照片，其中最吸引目光的，是她與鄧超的一張合影。兩人瞪大眼睛、鼓起臉頰，表情如出一轍，讓人忍不住聯想到「撞臉」一詞，意外引發網友熱烈討論。

▲趙麗穎撞臉鄧超。（圖／翻攝自微博／趙麗穎）

4.梁詠琪&陳曉東

▲梁詠琪撞臉陳曉東。（圖／翻攝自Facebook／詠琪 Gigi Leung Wing Kei、陳曉東）

香港藝人梁詠琪（Gigi）與陳曉東自合作電影《初戀無限Touch》後，因為同樣擁有濃密的眉毛和大眼睛，五官相似度高而屢屢被討論。對於這種說法，她曾在微博幽默回應，笑稱陳曉東其實是自己失散多年的親兄弟，展現輕鬆風趣的一面。

5.唐綺陽&持修

▲唐綺陽撞臉持修。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

星座專家唐綺陽在社交媒體上分享了一張與持修戴口罩的合照，兩人相似度極高，讓網友傻傻分不清楚。這張照片引發了持修本人的回應「天蠍ㄉ眼神」，她則是開玩笑自嘲「我記得我沒有生小孩啊…」，在當時掀起一陣討論熱潮。