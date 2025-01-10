Cube代表遭控炒幣「承諾全跳票」！　他怒控：損失破百萬

記者張筱涵／綜合報導

Cube娛樂與VT代表姜升坤涉嫌推廣加密貨幣「Nestree」，並聲稱保證投資本金，引發爭議。據了解，姜升坤曾向身邊人士推薦該加密貨幣，吸引多人投資數千萬韓元，然而，隨著該貨幣價格暴跌，投資者紛紛蒙受重大損失。

▲Cube是南韓知名娛樂經紀公司，旗下有(G)I-DLE等藝人。（圖／翻攝自韓網）



據《韓國經濟》報導，姜升坤推薦的「Nestree」加密貨幣曾因Cube娛樂的投資消息而價值飆升。Cube娛樂2022年3月以參與Nestree Media Group的有償增資方式購入40%股份，投資額約為韓幣1億元（約台幣250萬元）。

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這家公司專注於區塊鏈技術，經營電子商務平台並推展NFT相關業務。在消息公佈後，「Nestree」的價格從每枚韓幣5元（約台幣0.125元）迅速攀升至韓幣50元（約台幣1.25元），但隨後卻開始下跌，截至1月10日上午已降至每枚韓幣4.936元（約台幣0.1234元）。

一位投資韓幣8000萬元（約台幣200萬元）的A某表示：「我相信姜代表的說法，才與其他投資者爭相購買Nestree，但隨著幣值暴跌，我損失了超過韓幣7000萬元（約台幣175萬元）。」他還補充，向姜升坤要求兌現本金保障承諾時，對方卻否認曾有此承諾。

對於爭議，姜升坤堅決否認，稱保證本金的指控「完全不符事實」。他表示，參與Nestree的增資是Cube娛樂拓展區塊鏈業務的一部分，並強調：「我曾進行投資，但未因此獲利，反而遭受損失。」Cube娛樂尚未公佈後續處理計畫，但事件持續引發公眾關注。