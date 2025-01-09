記者吳睿慈／綜合報導

電影《幸福國度》集結黃金卡司《機智醫生生活》曹政奭與《梨泰院Class》劉宰明，更是已逝影星李善均的遺作，電影以1979年南韓總統遇刺事件為背景，講述接到暗殺命令的現任軍官隨後遭判刑，一名追求勝訴的律師為救他介入這場南韓史上最糟糕的政治審判。本片自在韓國上映後，台灣現也看得到，已在台灣大哥大MyVideo平台上線。

▲李善均逝世1周年，遺作《幸福國度》台灣影迷看得到。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



2024年12月27日是李善均離世一周年，宋仲基在廣播點播李善均主演的《我的大叔》OST表達對他的思念，也曾親自參加《幸福國度》在韓國上映時的映後見面會，當時他哀切透露，「這部電影對我來說有著特殊的意義，是我哀悼李善均前輩的一部分，屬於我個人的哀悼方式。」

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▲《幸福國度》參演卡司堅強，《機智醫生生活》曹政奭也有出演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



影后鄭裕美與李善均曾4度合作，2024年11月青龍獎手印活動問到兩人最新合拍的電影《鬼夢遊》幕後故事，她先是表示，「在獲得工作人員與導演的幫助下，我每天都只想著如何在工作中做到最好。」話鋒一轉她說，「被問到這個問題，也讓我想起了我的對手演員李善均前輩，非常想念他。」去年10月釜山國際電影節頒發功勞獎給李善均，當時《信號》趙震雄悼念說，「李善均哥的笑容非常有魅力，從他的笑容中可以讀出他的一生。他與疼愛的晚輩或後輩見面時，總是帶著溫暖的姿態，觸動人心。他真的是個好大哥，雖然我沒有親生哥哥，但和他相處後感覺自己真的有了一個親哥。希望大家能和我一起記住他。」趙震雄更在回憶中淚崩，讓在場的人無不為之動容。

▲《幸福國度》雖是沉重歷史片但拍攝氣氛很歡樂。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《幸福國度》2022年初殺青，直至李善均逝世後才上映，同片演員劉宰明曾自曝拍片現場超歡樂，「我們的片場就像電影的名字一樣，是個『幸福的國度』，大家總是笑聲不斷，甚至像家人一樣分擔瑣事，歡聲笑語充滿整個現場。」他談到與曹政奭、李善均的兄弟情，「我和善均只差1歲，像朋友一樣相處。他有時也會吐槽我說：『哥，拜託別穿得這麼土氣！』我們三個就像湯姆貓與傑利鼠般的三兄弟，有很多美好的回憶。」曹政奭則回憶，「通常在片場，我們會集中拍攝某些場景。有一次我們連續5天拍攝了我們兩個對話的場景，那期間我們聊了很多，也非常愉快地完成了拍攝。在那段戲中，他帶著無比的遺憾與悲傷投入演出，我至今無法忘記那次的拍攝經歷。」

李善均圈內擁有好人緣，爽朗的笑聲令人難忘。而他主演的電影《幸福國度》在台灣大哥大MyVideo獨家上架，引起影迷關注，盼透過作品緬懷他。