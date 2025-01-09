ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

木村拓哉1句話被讚爆！前團員中居正廣陷封殺危機…記者會先開口

記者陳芊秀／綜合報導

日本前偶像天團SMAP隊長中居正廣爆發性醜聞，主持的新年特別節目畫面全部被刪光，手上多檔高收視綜藝相繼停錄、停播，連電台節目也暫停，加上廣告下架，形同遭封殺，更面臨「提前引退」危機。同團的木村拓哉近日出席記者會，面對現場媒體都想追問，開口一段致詞獲得日網一片稱讚。

▲▼木村拓哉出席轉職網站廣告代言記者會，開場致詞被狂讚。（圖／翻攝自X）

▲木村拓哉出席轉職網站廣告代言記者會，開場致詞被狂讚。（圖／翻攝自X）

木村拓哉為知名求職網站擔任廣告代言人，由於過去演出無數戲劇代表作，戲裡經歷各種行業，因此現場還為他製作大型履歷表。他一現身記者會舞台，率先開口說道：「呃嗯……，那個……我覺得我們不要氣氛太沈重，能夠輕鬆愉快地度過就好了。雖然今天的時間有限，還請大家多多指教。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼木村拓哉出席轉職網站廣告代言記者會，開場致詞被狂讚。（圖／翻攝自X）

▲木村拓哉演出眾多戲劇代表作，都是不同職業，記者會現場準備大型木村拓哉履歷表。（圖／翻攝自X）

而木村拓哉致詞說道「不要氣氛太沉重」，雖然沒有具體提及，但從去年年底開始，曾和他同屬「SMAP」的中居正廣正陷入醜聞事件。據娛樂圈人士觀察，木村拓哉出席公開活動，難免難免被問及對事件的看法，推測本人早就預料到現場會有相關的提問，在開頭致詞中已經委婉表達「無法評論」的立場，「這種先主動說清楚的方式，不僅避免活動現場氣氛受影響，也顧慮到了中居正廣。」

雖然關係深厚的人正在醜聞漩渦當中，木村拓哉出席活動仍展現冷靜、穩重的態度，日網紛紛留言「果然還是木村拓哉最穩」、「木村拓哉成熟的應對方式，真是很棒的男人」。還有人認為木村拓哉相較於其他偶像屬於早婚，多年來與家人關係緊密，有成熟男人的穩重。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

推薦閱讀

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

《紅白》唱一半「假牙掉下來」！工作人員全笑翻 艾薇尬認：瘋了omg

《紅白》唱一半「假牙掉下來」！工作人員全笑翻 艾薇尬認：瘋了omg

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

嚴立婷挨酸「鳥仔腳太噁」遭疑病態減肥　曝細腿原因：要罵我爸？

嚴立婷挨酸「鳥仔腳太噁」遭疑病態減肥　曝細腿原因：要罵我爸？

玉兔母「捷運站輪椅翻車」腦出血　急趕醫院簽病危單：我真的很怕…

玉兔母「捷運站輪椅翻車」腦出血　急趕醫院簽病危單：我真的很怕…

獨家／邱軍撞死人遭經紀、唱片公司切割　業界人士估「恐賠千萬以上」

獨家／邱軍撞死人遭經紀、唱片公司切割　業界人士估「恐賠千萬以上」

捲床照又被換角！李明德宣布退圈「別再批判我」：身無分文無法生存

捲床照又被換角！李明德宣布退圈「別再批判我」：身無分文無法生存

李珠珢「暴瘦12公斤」甩肉方法公開！　首曝真實體重

李珠珢「暴瘦12公斤」甩肉方法公開！　首曝真實體重

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

《紅白》唱一半「假牙掉下來」！工作人員全笑翻 艾薇尬認：瘋了omg

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

嚴立婷挨酸「鳥仔腳太噁」遭疑病態減肥　曝細腿原因：要罵我爸？

玉兔母「捷運站輪椅翻車」腦出血　急趕醫院簽病危單：我真的很怕…

獨家／邱軍撞死人遭經紀、唱片公司切割　業界人士估「恐賠千萬以上」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

木村拓哉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 遭酸是老女人…金曲歌后「氣到狂瘦20公斤」　還被嫌太胖不能發片！
  2. 李善均逝世1周年！遺作台灣看得到　趙震雄淚崩：他像我親哥
  3. 高爾宣照顧女兒有幫手　給媽媽超狂月薪正式曝光
  4. BL劇《看見愛》結局！金雲上空「衣櫃激吻」林宇　奶奶台下看全程
  5. 「台第一女優」認了江郎才盡！拍8年AV好倦怠 她嗚嗚嗚：沒有年終
  6. 中山區見超正日本妹！驚認出是「野生AV女神」　IG大方曝行蹤
  7. 木村拓哉1句話被讚爆！前團員中居正廣陷封殺危機…記者會先開口
  8. 懷秋出道19年宣布新身份！　合體《影后》黃迪揚「暢聊已故Kobe」
  9. 柯佳嬿明過40歲生日「坤達唱尾牙」確定缺席　曝尪過年安太座儀式
  10. 宋仲基追星成功！見到「他」秒變小粉絲　放閃妻子愛稱：親愛的～

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366