木村拓哉1句話被讚爆！前團員中居正廣陷封殺危機…記者會先開口

記者陳芊秀／綜合報導

日本前偶像天團SMAP隊長中居正廣爆發性醜聞，主持的新年特別節目畫面全部被刪光，手上多檔高收視綜藝相繼停錄、停播，連電台節目也暫停，加上廣告下架，形同遭封殺，更面臨「提前引退」危機。同團的木村拓哉近日出席記者會，面對現場媒體都想追問，開口一段致詞獲得日網一片稱讚。

▲木村拓哉出席轉職網站廣告代言記者會，開場致詞被狂讚。（圖／翻攝自X）

木村拓哉為知名求職網站擔任廣告代言人，由於過去演出無數戲劇代表作，戲裡經歷各種行業，因此現場還為他製作大型履歷表。他一現身記者會舞台，率先開口說道：「呃嗯……，那個……我覺得我們不要氣氛太沈重，能夠輕鬆愉快地度過就好了。雖然今天的時間有限，還請大家多多指教。」

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▲木村拓哉演出眾多戲劇代表作，都是不同職業，記者會現場準備大型木村拓哉履歷表。（圖／翻攝自X）

而木村拓哉致詞說道「不要氣氛太沉重」，雖然沒有具體提及，但從去年年底開始，曾和他同屬「SMAP」的中居正廣正陷入醜聞事件。據娛樂圈人士觀察，木村拓哉出席公開活動，難免難免被問及對事件的看法，推測本人早就預料到現場會有相關的提問，在開頭致詞中已經委婉表達「無法評論」的立場，「這種先主動說清楚的方式，不僅避免活動現場氣氛受影響，也顧慮到了中居正廣。」

雖然關係深厚的人正在醜聞漩渦當中，木村拓哉出席活動仍展現冷靜、穩重的態度，日網紛紛留言「果然還是木村拓哉最穩」、「木村拓哉成熟的應對方式，真是很棒的男人」。還有人認為木村拓哉相較於其他偶像屬於早婚，多年來與家人關係緊密，有成熟男人的穩重。