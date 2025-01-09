型男主播衝洛杉磯野火現場轉播！被抓包「消防外套夾夾子」網罵翻

記者陳芊秀／綜合報導

美國加州洛杉磯7日多處發生野火竄燒，吞噬高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades）豪宅，至少5人死亡，3萬人撤離，現場宛如世界末日，被形容「毀滅性野火」。而知名型男主播大衛繆爾（David Muir）在火災現場做轉播，被發現外套夾著曬衣夾，被質疑在修飾腰身，引發網友痛批：「真是膚淺的人！」

▲美國新聞主播大衛繆爾現場報導洛杉磯野火，穿著引發議論。（圖／翻攝自X）

大衛繆爾是美國廣播公司（ABC）的新聞主播，親自前去「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades）豪宅社區，並站在燒成灰燼的房屋前做轉播。他身穿電視台的消防外套，轉身說明現場狀況的時候，被網友發現外套背後夾著一個木製曬衣夾，且夾子一夾，外套收緊以致鏡頭前可以看出腰身，被質疑「在報導洛杉磯毀滅性火災時，似乎用曬衣夾確保外套合身」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲主播大衛繆爾轉身，被發現消防外套夾著曬衣夾。（圖／翻攝自X）

網友輪番批評「他真是膚淺的人！人們的生命、財產都被完全摧毀的時候，他擔心自己的外表」、「比起報新聞，他更關心鏡頭前看起來怎麼樣」、「虛榮」、「太自戀」、「必須確保在災難發生時看起來很健壯」。但也有人推測，主播使用夾子是為了防止風吹進外套，避免噪音影響麥克風收音。

大衛繆爾IG限動放上洛杉磯野火燒成灰燼後的現場影片，為洛杉磯祈禱。

▲大衛繆爾上傳影片為洛杉磯祈禱。（圖／翻攝自X）