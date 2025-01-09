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洛杉磯野火「梁云菲只離10公里」！手機第一次響警報：要馬上撤離了

記者潘慧中／綜合報導

美國加州洛杉磯7日發生大規模野火，造成濃煙籠罩、大量房屋損毀。不巧的是，出國散心的「國光女神」梁云菲（Nana）剛好離此處只有10公里，讓她心有餘悸地說：「家走出去就看到煙。」

▲▼梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

▲梁云菲的手機第一次響起警報聲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

梁云菲8日在Instagram限時動態透露，這次遇到野火是她第一次體驗到手機響起警報聲，而且她距離火災處超近，「要馬上撤離了，LA也進入緊急狀態，天佑南加州。」

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▲▼梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

▲▼梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

▲▼梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

▲梁云菲最近在洛杉磯度假。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

接著，梁云菲還PO出地圖照，難掩擔憂地說：「第一次從山上燒下來，用地圖看離我的位置真的好近！希望大火能盡快熄滅，別有人傷亡。」她甚至走到路上，拍攝遠方的一片濃煙，「Oh my god!」

▲▼梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

▲▼梁云菲距離野火處只有10公里。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

▲▼梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）▲▼梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

至於梁云菲的下一步動向，她9日透露明天將啟程飛去法國，參加潛水展，「剛看完影集艾蜜莉在巴黎，馬上要去超期待！吃爆可頌馬卡龍！」

▲▼梁云菲。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

▲梁云菲將飛去法國。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

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梁云菲, 國光女神, 洛杉磯野火, Pacific Palisades

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