記者陳芊秀／綜合報導

美國加州洛杉磯爆發森林大火，火勢燒進知名高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades），迫使3萬人逃離家園，且眾多好萊塢巨星住在此處。其中男星班艾弗列克（Ben Affleck）於美國時間6日剛爆出與妻子珍妮佛羅培茲達成離婚協議，沒想到居住的豪宅區失火，被目擊在車中準備撤離。

▲6億豪宅剛入住5個月，班艾弗列克新家豪宅社區陷火海，被目擊開車逃難。

據《TMZ》報導，班艾弗列克被目擊正在駕車，車窗拉下，臉上表情流露出對火災的無奈情緒。由於他與前妻珍妮佛嘉納育有3子，兩人住處距離不遠，加上前妻疑似還沒有被疏散，因此尚不知他是不得不逃離家園，還是正在去前妻家中探查情況。另有報導指出，他5個月前砸下2050萬美金（約6億台幣）買下「太平洋帕利塞德」社區的豪宅，如今遭遇大火不得不撤離。

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▲美國加州洛杉磯野火「帕利塞德野火」（Palisades Fire）襲擊眾多好萊塢明星居住的豪宅社區。（圖／達志影像／美聯社）

而「俏臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）去年（2024）8月申請與班艾弗列克解除婚姻關係，傳出本月6日達成離婚協定，距離正式結束婚姻關係剩一個半月。報導透露，雙方各自保留婚姻期間所獲得的個人財產。班艾弗列克拍電影賺得的收入歸自己所有，珍妮佛羅培茲在兩年婚姻期間的收入也歸自己所有，雙方互不支付配偶贍養費。還有雙方合買的豪宅價值6100萬美金（約台幣20億元），也已達成協議，但細節保密，該棟豪宅位於洛杉磯比佛利山莊，正在出售中。