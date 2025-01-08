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一粒甜笑同框雙胞胎姊！　合照飄仙氣她喊：難得一起

記者王靖淳／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉）擁有甜美外型，因長相神似黑嘉嘉以及大跳葉保弟應援舞而爆紅，雙胞胎姊姊Joy也因此受到關注，昨（7）日她在IG限動分享姊妹倆出門吃飯的自拍影片，畫面曝光後，立即掀起網友暴動。

▲▼一粒。（圖／翻攝自Instagram／9y9j、ilixoxov）

▲一粒和姊姊難得同框。（圖／翻攝自Instagram／9y9j）

影片中，一粒和姊姊都穿著深色長袖毛衣，展現休閒風格。兩人套用戴著黑框眼鏡的濾鏡特效，一起對鏡頭露出淡淡微笑，表情甜美且柔和，兩人的互動看起來相當自然且親密。為此，Joy在照片中配文寫道：「難得一起出門吃飯。」透露這樣的機會非常難得，並表達她對這次與妹妹共度時光的珍惜。

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▲▼一粒。（圖／翻攝自Instagram／9y9j、ilixoxov）

▲一粒（圖左）和姊姊都有高顏值。（圖／翻攝自Instagram／9y9j、ilixoxov）

此外，Joy也在IG限動開放網友留言問答，當被網友問到是否會與妹妹一粒一起出國旅遊時，Joy回應表示，由於妹妹目前事業繁忙，兩人共同旅遊的機會已經變得較為稀少。她語帶些許哀傷地附上合照，透露那是兩人18歲時的第一次出國，並表示那是姊妹倆一起前往韓國的美好時光。

▲一粒因葉保弟應援舞爆紅。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

▲一粒因葉保弟應援舞爆紅。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

事實上，一粒最近登上日媒接受專訪，除了分享自己原本計劃赴法留學，後來因疫情而沒去成，同時也坦言，突然的爆紅讓她感到相當驚訝，導致現在素顏就不敢出門，都必須戴上口罩。她還表示，自己的棒球熱情來自於家庭影響，因為家人喜歡棒球，她從小就常到球場觀賽，逐漸熱愛這項運動。而對於喜愛表演的她來說，啦啦隊是結合運動與舞台魅力的絕佳機會，因此決定挑戰看看。

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