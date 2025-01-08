《夜市王》總決賽在高雄？官方回應藏玄機…網：終於等到觀眾評分

記者陳芊秀／綜合報導

美食競賽綜藝《夜市王》自開播以來，串流平台創下每集破百萬觀看的紀錄，更造成夜市朝聖熱潮，節目進入四強夜市對決，昨日（7）官方宣布總決賽將於1月18日現場直播，地點將於12日宣布，而網友興奮回應：「終於等到觀眾評分了！」

▲台綜《夜市王》開播以來話題不斷，每集在YouTube創下破百萬觀看數。（圖／翻攝自臉書／夜市王）

《夜市王》官方臉書發表總決賽15秒預告，透露將於1月18日晚間7點現場直播，主持人表示「哪個夜市是台灣最強夜市王？不服評審懂不懂吃，《夜市王》交由你來現場決定」。而節目評審找來3位「外地嘴」，包括泰國網紅「娘娘」、韓國的YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」、香港影帝曾志偉，每集找來台灣藝人當嘉賓，但是評審不計分，「外地嘴」的評價時常在網路造成爭議，部分網友則認為，評審口感與看法也是觀光客參考指標。

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如今總決賽打出口號「交由你來決定」，網友推測總決賽將由現場觀眾評審，眾人留言「真的有觀眾決定的部分了」、「終於等到觀眾評分了」、「終於有觀眾部分了」。此外，總決賽預告最後一幕畫面，被認出是高雄港空拍畫面，也引發外界好奇。

▲《夜市王》總決賽預告透露，將由現場觀眾決定最強夜市王，賽制還沒有正式公布。（圖／翻攝自臉書／夜市王）

▲《夜市王》總決賽場地，網瘋猜高雄。（圖／翻攝自臉書／夜市王）



此外，網友在Threads興奮透露「夜市王決賽在高雄」、「觀眾評分不知道怎麼選」，夜市王官方帳號則回以一個「墨鏡微笑」表情符號，留下想像空間。

▲網友Threads發文打算衝高雄，夜市王回應藏玄機。（圖／翻攝自Threads／夜市王）