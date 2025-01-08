ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《夜市王》總決賽在高雄？官方回應藏玄機…網：終於等到觀眾評分

記者陳芊秀／綜合報導

美食競賽綜藝《夜市王》自開播以來，串流平台創下每集破百萬觀看的紀錄，更造成夜市朝聖熱潮，節目進入四強夜市對決，昨日（7）官方宣布總決賽將於1月18日現場直播，地點將於12日宣布，而網友興奮回應：「終於等到觀眾評分了！」

▲▼台綜《夜市王》甜點賽引發爭議，樂華夜市推出梅花糕遭批評「不是台灣食物」。（圖／翻攝自臉書、Threads）

▲台綜《夜市王》開播以來話題不斷，每集在YouTube創下破百萬觀看數。（圖／翻攝自臉書／夜市王）

《夜市王》官方臉書發表總決賽15秒預告，透露將於1月18日晚間7點現場直播，主持人表示「哪個夜市是台灣最強夜市王？不服評審懂不懂吃，《夜市王》交由你來現場決定」。而節目評審找來3位「外地嘴」，包括泰國網紅「娘娘」、韓國的YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」、香港影帝曾志偉，每集找來台灣藝人當嘉賓，但是評審不計分，「外地嘴」的評價時常在網路造成爭議，部分網友則認為，評審口感與看法也是觀光客參考指標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今總決賽打出口號「交由你來決定」，網友推測總決賽將由現場觀眾評審，眾人留言「真的有觀眾決定的部分了」、「終於等到觀眾評分了」、「終於有觀眾部分了」。此外，總決賽預告最後一幕畫面，被認出是高雄港空拍畫面，也引發外界好奇。

▲▼《夜市王》總決賽現場直播，場地網瘋猜高雄。（圖／翻攝自臉書／夜市王）

▲《夜市王》總決賽預告透露，將由現場觀眾決定最強夜市王，賽制還沒有正式公布。（圖／翻攝自臉書／夜市王）

▲▼《夜市王》總決賽現場直播，場地網瘋猜高雄。（圖／翻攝自臉書／夜市王）

▲《夜市王》總決賽場地，網瘋猜高雄。（圖／翻攝自臉書／夜市王）

此外，網友在Threads興奮透露「夜市王決賽在高雄」、「觀眾評分不知道怎麼選」，夜市王官方帳號則回以一個「墨鏡微笑」表情符號，留下想像空間。

▲▼《夜市王》總決賽現場直播，場地網瘋猜高雄。（圖／翻攝自臉書／夜市王）

▲網友Threads發文打算衝高雄，夜市王回應藏玄機。（圖／翻攝自Threads／夜市王）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？「自己攔車談車資」　司機還原接送過程

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？「自己攔車談車資」　司機還原接送過程

《魷魚2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」！　網傻眼：導演會氣炸

《魷魚2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」！　網傻眼：導演會氣炸

快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約

快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約

《家務2》男星驟逝！7天前才發文「身心疲憊」　享年39歲

《家務2》男星驟逝！7天前才發文「身心疲憊」　享年39歲

劉畊宏開演唱會變「集體跳操大會」！　觀眾傻眼：放周杰倫的歌一直跳

劉畊宏開演唱會變「集體跳操大會」！　觀眾傻眼：放周杰倫的歌一直跳

陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok

陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok

小S肝臟拉警報！　突宣布戒酒內幕不簡單　好友口風超緊

小S肝臟拉警報！　突宣布戒酒內幕不簡單　好友口風超緊

吳奇隆遭狂傳婚變首發文！「關心1事」釣出台灣女星…劉詩詩也發聲

吳奇隆遭狂傳婚變首發文！「關心1事」釣出台灣女星…劉詩詩也發聲

陸男星發聲證實淪豬仔！「遭囚禁剃頭」　脅迫內幕曝：還有50人受困

陸男星發聲證實淪豬仔！「遭囚禁剃頭」　脅迫內幕曝：還有50人受困

《請回答1988》男星遭爆「拍貼機店搞4P」　本尊曬照諷：沒那麼瘋

《請回答1988》男星遭爆「拍貼機店搞4P」　本尊曬照諷：沒那麼瘋

邰智源看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　罕見動怒吐槽：很低級

邰智源看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　罕見動怒吐槽：很低級

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？「自己攔車談車資」　司機還原接送過程

《魷魚2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」！　網傻眼：導演會氣炸

快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約

《家務2》男星驟逝！7天前才發文「身心疲憊」　享年39歲

劉畊宏開演唱會變「集體跳操大會」！　觀眾傻眼：放周杰倫的歌一直跳

陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok

小S肝臟拉警報！　突宣布戒酒內幕不簡單　好友口風超緊

吳奇隆遭狂傳婚變首發文！「關心1事」釣出台灣女星…劉詩詩也發聲

陸男星發聲證實淪豬仔！「遭囚禁剃頭」　脅迫內幕曝：還有50人受困

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

夜市王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 賈永婕任101董座遭指「月薪幾百萬做小網紅的事」　喊冤：誤會大了
  2. 陸一線男星爆「襲胸楊冪」猥瑣喊：軟軟的！　受害女藝人名單曝光
  3. 李炳輝中風後再添新症腳無力　感謝蕭敬騰陳美鳳幫忙尾牙有著落
  4. 歌手藍如潔車禍遭撞鎖骨全裂　遭對方無視拒不賠償醫院痛哭
  5. 張文綺錄外景惹怒洪榮宏「他當場走人」！　工作人員求道歉哭一團
  6. 《夜市王》總決賽在高雄？官方回應藏玄機…網：終於等到觀眾評分
  7. 上班上到失去人生　神劇《人生切割術》第2季加倍驚悚
  8. 照片發現過世老婆！　黃西田思念亡妻秒決定「環島旅行」兒嚇壞
  9. 《九重紫》電視看得到！李昀銳私下放閃孟子義「吻戲秘辛」全說了
  10. 「2024台灣人氣團體」排名出爐！　FansWorld粉絲窩湧入105萬票

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366