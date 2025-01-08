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急送醫22天首露面！　高賢廷「憔悴插管」坦承動手術

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員高賢廷去年12月16日在記者會前2小時緊急送醫，因健康問題引發關注。她於今年1月6日在Instagram發布多張照片，並透露已成功完成手術，正在康復中，照片中的她露出笑容，才讓影迷們放心許多。

▲▼高賢廷。（圖／翻攝自Instagram／atti.present）

▲▼高賢廷坦承動了手術。（圖／翻攝自Instagram／atti.present）

▲▼高賢廷。（圖／翻攝自Instagram／atti.present）

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高賢廷6日上傳了數張照片和一段影片，可見她對著鏡頭露出笑容，還擺著俏皮姿勢報平安，但後面的照片可見每天都需要吃好幾顆藥，且一度鼻子插著氧氣管，神情顯得相當虛弱。

透過貼文才得知，原來高賢廷經歷了場手術：「很抱歉讓大家擔心，我已經恢復得差不多了，現在可以正常吃飯，並與親近的朋友見面。雖然當時病痛讓我十分驚訝，但手術順利完成後，精神也恢復了許多。我愛你們，真心感謝大家的支持與關心。」

▲▼高賢廷。（圖／翻攝自Instagram／atti.present）▲▼高賢廷。（圖／翻攝自Instagram／atti.present）

▲高賢廷自拍報平安。（圖／翻攝自Instagram／atti.present）

回顧去年12月，高賢廷因健康突然惡化缺席《星星閃耀的夜晚》製作發表會，經紀公司當時表示，醫生建議她需絕對的休養與恢復。此外，高賢廷也曾在YouTube節目中坦承健康問題，透露曾因病痛倒下，甚至向路人求助。

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