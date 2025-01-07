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謝春花出道10年首度來台！　大膽剃平頭造型曝光

記者蔡琛儀／台北報導

大陸創作歌手謝春花擁有多首代表作包括〈借我〉、〈我從崖邊跌落〉、〈只道尋常〉、〈我一定會愛上你〉等，在各大音樂平台上累積收藏數突破500萬，點聽數更是超過億次，在出道10週年之際，謝春花宣布即將在3月首度來台演出。

▲▼謝春花。（圖／謝春花提供）

▲大陸歌手謝春花將首度來台演出。（圖／謝春花提供）

謝春花曾榮獲2017年、2018年亞洲新歌榜「年度盛典最佳民謠歌手獎」、2017年MusicRadio中國 TOP 排行榜「年度校園人氣大獎」、2021年騰訊音樂「年度之星」音樂人等多項大獎，也曾參加許多知名音樂節目，包括《天賜的聲音第二季》、《我們的民謠》等。

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回想起踏上音樂道路，她從小學習樂器，17歲時便用一把古典吉他創作出第一首歌曲；19歲自學民謠吉他、手鼓、烏克麗麗、口琴、口風琴等樂器，並親自包辦編曲、演奏與錄音，正式開啟創作之路。當時的她正值大學時期，在未系統化學習樂理的情況下，自製人生第一張EP並發行了首張個人原創專輯《算雲煙》，在社群平台僅有600名粉絲的情況下，她便大膽踏上「多城巡演」之旅。

▲▼謝春花。（圖／謝春花提供）

▲謝春花平頭造型相當有個性。（圖／謝春花提供）

去年8月她推出第七張專輯《消磨時間》發行，她也以全新平頭造型亮相，帥氣與柔美兼具的穿搭風格獨具個性，掀起極大關注。即將進行首次台北站演出的謝春花，其實曾經來過台灣拍攝〈我一定會愛上你〉MV，當時搭火車走訪北部山線景點，美麗的景色讓她印象相當深刻，除了表示希望有機會去花蓮看海之外，更許願要吃上回來台沒吃到的「胡椒蝦」。

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