甜茶《巴布狄倫》有望再度問鼎影帝！　深情對唱《捍衛戰士》莫妮卡巴巴羅

記者蕭采薇／綜合報導

《巴布狄倫：搖滾詩人》入圍本屆金球獎三項大獎，包括最佳劇情類影片，《沙丘》系列新生代票房男神提摩西夏勒梅繼《以你的名字呼喚我》和《旺卡》第三度問鼎影帝，儼然成為奧斯卡呼聲超高的大熱門影片，可望於即將到來的奧斯卡提名公佈大有斬獲。

▲《巴布狄倫：搖滾詩人》提摩西夏勒梅（右）與莫妮卡巴巴羅感人深情對唱。（圖／探照燈影業提供）



《巴布狄倫：搖滾詩人》呈現初出茅廬的年輕巴布狄倫與「美國現代民歌之父」比特席格的真摯友誼與優美合唱，提摩西夏勒梅與艾德華諾頓兩代演技男神驚喜合體獻聲。片中更有描述另一位一代歌王強尼凱許與巴布狄倫的相遇，擋住狄倫的車不說，酩酊大醉的他還在倒車讓位時，直接撞凹路邊汽車。

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▲《巴布狄倫：搖滾詩人》讓《鳥人》演技老將艾德華諾頓，也再度入圍最佳男配角。（圖／探照燈影業提供）

最新釋出片段「隨風而逝篇」，則重現巴布狄倫與民謠歌后瓊拜亞的相知相惜與深情款款，起初狄倫毫不留情地批評拜亞的歌詞，拜亞也不甘示弱地要狄倫彈唱自己的創作、傳唱至今的經典名曲《答案在風中飄蕩》，讓拜亞立即沉醉於狄倫情感豐沛的歌聲與饒富深意的歌詞裡，甚至情不自禁與他合唱起來，提摩西夏勒梅與《捍衛戰士》的莫妮卡巴巴羅親自獻聲的感人深情對唱，在大銀幕上更具渲染力，《巴布狄倫：搖滾詩人》將於1月24日上映。

▲提摩西夏勒梅入魂演出「搖滾詩人」巴布狄倫。（圖／探照燈影業提供）