前女友「墮胎內幕」搬上大銀幕　羅比威廉斯懺悔痛認：我是愚蠢的男友

記者蕭采薇／綜合報導

音樂電影《更好的人》以羅比威廉斯（Robbie Williams）充滿爭議的人生故事改編，坦率地提及羅比的私生活，其中關於他與「聖女合唱團」（All Saints）成員妮可艾普頓（Nicole Appleton）之間分分合合、甚至經歷墮胎事件的愛情故事，不僅讓妮可本人看到爆哭，羅比也坦言羞愧難受，「我當時就是個愚蠢至極的男友！」

▲《更好的人》重現羅比威廉斯從「接招合唱團」到單飛大紅的傳奇故事。（圖／台北双喜提供）

《更好的人》由《大娛樂家》鬼才導演麥可格雷希（Michael Gracey）執導，耗資1.1億美金（約36億台幣）打造目不暇給的歌舞場面，還有多首羅比的暢銷金曲穿插其中，全新歌曲《Forbidden Road》更入圍第82屆金球獎最佳原創歌曲。除了華麗視覺，更深入羅比的內心，對於親情、愛情、友情的反思與描寫，也觸及他藥物濫用的過往以及過去戀情。

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其中一段刻骨銘心的戀情，便是羅比與「聖女合唱團」成員妮可間的愛情故事，兩人於1997年初次相遇，之後分分合合。在《更好的人》中，兩人的相識設定在新年前夕的一場遊艇派對，但面對名聲帶來的壓力，和隨著羅比的藥物濫用問題惡化，他與妮可的關係也變得更加艱難。

▲羅比威廉斯（右）在電影中以猴子形象呈現，並重現與妮可艾普頓的戀愛故事。（圖／台北双喜提供）

兩人最終分手的部分原因，是因為妮可在唱片公司的壓力下選擇墮胎以繼續她的職業生涯。妮可曾在2002年推出的回憶錄《Together》中表示：「羅比威廉斯將手放在我的肚子上，告訴我：『這個寶寶正在拯救我的生命。』墮胎後我處於震驚狀態，不敢相信自己做了什麼，我當時想結束自己的生命。」

▲芮雪兒班諾飾演「聖女合唱團」（All Saints）成員妮可艾普頓。（圖／台北双喜提供）

當時回憶錄要出版前，妮可也和羅比針對這段內容進行溝通，羅比對她的勇氣表示支持，但也坦言「我感到非常難過，這件事讓我有些崩潰。」將和妮可經歷的一切加到電影中，羅比也表示觀賞電影時對於這段情節感到最難受，「她被迫拿掉了我們的孩子，但對妮可來說，是我做錯了事。不是墮胎的部分，我沒有逼她那麼做，但我是一個愚蠢至極的男友，真的非常糟糕。」

▲《更好的人》壞小子羅比威廉斯與前女友墮胎內幕搬上大銀幕。（圖／台北双喜提供）

羅比說自己當時正處於藥物濫用及酗酒的巔峰狀態，「每次看到這段都讓我心碎，因為她是一位天使，而我對當時的自己仍然感到羞愧。」他形容電影中其他人在他生命中或多或少扮演了反派角色，「但她是唯一一個沒有傷害過我的人，她不應該承受這些，她是一個很好的人。」如今兩人也維持著友好的關係。

▲《更好的人》羅比和盛女合唱團妮可的愛戀故事成最浪漫場面。（圖／台北双喜提供）

導演麥可格雷希表示，羅比非常重視妮可對她在電影中形象的認可，「我認為羅比對妮可是懷有深厚感情的，他對當時自己的行為也充滿悔意，他對她非常保護，不希望電影中的這段故事被講述，除非妮可同意。」正如同妮可出版回憶錄前和羅比溝通，導演說他們拍攝電影前也徵詢了妮可的意見，「我給她看了劇本的第一個草稿，她全程參與其中，還觀看了多個版本的影片。」

▲《更好的人》頂尖特效團隊打造超歡樂盛大場面。（圖／台北双喜提供）

而羅比日前受訪也透露妮可和她的妹妹娜塔莉在觀賞完電影後情緒激動，「電影結束後，我立刻和她們進行視訊通話，結果我們一起哭了。」導演麥可格雷希認為羅比的安排有彌補的心態，「我不認為這是在找藉口，或許可以說是彌補吧。這是一個美好的視角，我認為每個人過去都曾有不當行為、說過讓自己後悔的話。不同的是，羅比願意將這些放到大銀幕上，我認為這非常勇敢。」《更好的人》將於1月17日在台上映。