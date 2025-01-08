記者劉宛欣／綜合報導

美國女星丹妮絲理查茲（Denise Richards）現年53歲，因出演《007之縱橫天下》為人所知，近日她登上軍事實境秀《特種部隊：世界上最艱難的考驗》（Special Forces: World's Toughest Test）第三季，過程中卻發生意外。在挑戰從橋上跳下的關卡時，身上穿著的特殊安全裝置導致胸部植入的假體破裂，必須自費接受手術，讓她直呼「拿命在拍節目，太危險了」。

▲丹妮絲理查茲拍節目拍到假體破裂。（圖／翻攝自Denise Richards Instagram）

《特種部隊：世界上最艱難的考驗》以挑戰人體極限著稱，參加者必須面對各種高強度的生存任務，丹妮絲理查茲是新一季陣容，其他參加者還包括奧運金牌泳將、退役足球員、前美式足球員等健將。然而，在拍攝的一次高空跳躍任務中，丹妮絲理查茲的胸部假體因裝備壓力意外破裂。事後，她還為了不延誤拍攝進度，將修復胸部的手術拖延了1個月之久，所有的手術費用也需由她自行負擔。

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▲丹妮絲理查茲在節目中挑戰極限。（圖／翻攝自Denise Richards Instagram）

丹妮絲理查茲坦言：「這個節目每一項挑戰根本都在玩命，真的太危險了。」她還透露女兒們知道自己要參加《特種部隊：世界上最艱難的考驗》，相當擔心，表示「我的女兒們非常害怕，她們不希望我參加，還覺得我可能無法平安回家。」雖然此次意外對她造成身體和經濟上的雙重負擔，但她仍表現出敬業精神，堅持完成節目拍攝。