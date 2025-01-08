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babyMINT 真心話太狠了！　團員一聽當場走心：我直接離開這團隊

記者蔡琛儀／綜合報導

本週的《星光雲！RUN新聞》邀請到女團babyMINT，為了檢視大家的感情，團員輪流接受其他成員匿名用變聲器爆料，團員一下笑成一團，一下聽到太過真實的爆料內容又露出嚇壞的表情，還有人因此走心，相當有趣。

品妡第一個接受吐槽，Vikky說自己最近在搬家，結果找到品妡的泳衣，「你為什麼不把自己的東西拿回家！」結果還因為不小心講出「最近在搬家」而自爆身分，被粼粼虧是遊戲黑洞，當場讓Vikky急喊：「是你叫我先開始的欸！」差點吵起來，相當搞笑；粼粼則說覺得品妡應該要去整牙。

▲▼run新聞。（圖／ETtoday）

▲▼丞運直白的爆料讓Vikky直接走心。（圖／ETtoday）

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▲▼run新聞。（圖／ETtoday）

常在後台讀書的15歲忙內丞妘，則是被熙妍說不要一直炫自己讀的課文，「我們都學過。」粼粼說：「不要一直在工作的時候說自然、數學、國文，我真的沒有想聽。」讓丞妘噴笑：「對不起啦！」粼粼也要她不要太玻璃心，接著又補刀：「你每次都很愛說你考幾分，一下說你不及格，一下又說你全班第二名，我真的不知道你要表達什麼！」眾人都笑翻。

Vikky被熙妍爆料，上通告前一晚傳訊息說自己很緊張，但不想回她，「因為你會讓我也很焦慮。」粼粼則建議她以後要做什麼事情不要一直說要去做了，「我會覺得你只是在想要不要繼續而已，但我覺得你可以直接去做，不要一直來跟我們討拍。」Vikky解釋自己只是想要有團員情感上的支持，卻被丞妘說：「但你這樣的情緒有時給我們很大的負擔。」Vikky當場走心垮臉：「好那以後我不會跟你們說了，你們也不要跟我說東西。」更放話：「我直接離開這個團隊！」還說團員死定了，半夜要瘋狂打給大家。

輪到前韓女團成員、隊長粼粼，一開始團員把麥克風呼嘯推來推去，最後才由品妡開第一槍，「有人說你比較適合去幻藍小熊或緋紅魅影，你有沒有想過換團？」對此她強烈否認，更表示很愛團員，熙妍則問：「你會不會想自己solo？」她坦然說當然會，但不是現在，丞妘則大膽問：「你會不會覺得我們很爛？」她也予以否認。而Vikky說不喜歡看到粼粼自己遲到而臭臉，會讓她心情也跟著變差。

▲▼run新聞。（圖／ETtoday）

▲熙妍自信滿滿表示，團員一定沒辦法接受沒有她在的團體。（圖／ETtoday）

最後登場的是熙妍，被品妡說每次都記不起來被雕的舞步，「一上台又變回原樣，你什麼時候才可以改進？」熙妍說自己已經很努力了，馬上被粼粼吐槽：「我最近發現你很愛找藉口，上次腳扭到也是，明明是腳張太開跳錯，不要說是因為腳扭到才跳錯！」她澄清自己真的腳扭到，但因品妡當時已經受傷，自己就沒有特別說出來；丞妘則說知道熙妍很努力在改進，但每次大家都要重複陪她練習同一段舞蹈還是很累，KID更搞笑亂入：「如果一直跳不好，你有考慮退團嗎？」但熙妍自信滿滿說：「你們沒有辦法接受少了我的babaMINT！」

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