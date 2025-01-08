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影／最強尾牙！吃到一半「許光漢突然上台！」　全場嗨爆：座位都空了

記者蕭采薇／台北報導

「國民老公」許光漢去年入伍，目前正在南投中興新村服役，任替代役公益大使團成員之一。8日有讀者興奮向《ETtoday星光雲》分享，受邀參加「關懷弱勢長輩」圍爐活動，也是該單位的尾牙，原以為是響應公益，沒想到上台演出的竟然就是許光漢，不僅現場沸騰，也讓她開心直呼：「全程姨母笑！」

▲許光漢現身「關懷弱勢長輩」圍爐活動。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲服役中的許光漢以公益大使身份，現身「關懷弱勢長輩」圍爐活動。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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網友受邀參加「關懷弱勢長輩」圍爐活動，沒想到活動竟邀請到「公益大使團」演出，她透露：「許光漢一上台，大家就一陣躁動。主持人郎祖筠都還沒開始跟許光漢對話，台下已經一堆人在搶著跟許光漢同框。」一回頭，甚至本來大家好好吃飯的座位都空了。

不過許光漢維持低調個性，沒有多說話，但全程保持笑容，現場演唱《情非得已》。與會的內政部役政司司長沈哲芳也稱讚，許光漢個性低調，很幫忙許多活動做好事。主持人郎祖筠也在台上表示：「我也想跟許光漢拍照，真的好想見他。」

▲許光漢現身「關懷弱勢長輩」圍爐活動。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲許光漢雖然低調沒有多說話，但全程保持笑容，令讀者直喊「全程姨母笑」。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許光漢入伍後，去年11月曾驚喜以頒獎嘉賓現身金馬獎頒獎典禮，在紅毯一現身就引爆全場尖叫聲，他狀態絕佳，皮膚也依舊白皙，帥度絲毫未減。12月也現身大巨蛋觀賞周杰倫演唱會，而他12歲時，就是周杰倫《三年二班》的MV男主角。許光漢預計今年8月退伍，並在入伍前就已拍攝完新片《他年她日》。

 

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