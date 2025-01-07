記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男演員王星（星星）3日凌晨前往泰國拍戲，然而中午就傳出失聯，疑似遭詐騙集團綁架到緬甸。經過數日，王星在7日被找到，並頂著一顆光頭現身，腳上還有一大片紅斑，掀起熱議。稍早，王星腿上出現一片紅斑的原因被曝光，他的女友也於社群再度發聲。

▲王星在失聯4天後現身，模樣十分憔悴。（圖／翻攝自微博）

在泰媒曝光的照片中，王星身穿白色長袖和短褲，頭髮剃成了光頭，而他露出來的左邊小腿上還有一大片紅斑，整個人看起來消瘦又雙眼無神，引網友猜測他是否被拐騙到緬甸當「豬仔」後遭到虐待。

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▲王星的左邊小腿狀況引發討論。（圖／翻攝中國新聞週刊）

不過，有網友指出，王星過去穿短褲時，左腿上的紅斑就有出現過，那是他本來就有的胎記，並不是被打或被燙了。而王星在離開警局時，也強調「我很ok」、「泰國挺安全的」，並感謝泰國警方的護送。

▲▼網友指出紅斑是王星的胎記。（圖／翻攝自微博）

而王星的女友稍早發文表示，很感謝各界的關心，她也從新聞看到了很多關於男友的消息，「案情推動至今，作為星星的女友，我比任何人都迫切希望儘快與他會合，星星的全家人也都寄全部希望與我和弟弟，在沒有見到星星本人之前我仍不敢有半點鬆懈。」她也懇請外界保護當事人隱私，減少二次傷害。