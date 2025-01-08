《家務2》男星驟逝！7天前才發文「身心疲憊」　享年39歲

記者張筱涵／綜合報導

李熙哲不只是《做家務的男人們2》固定嘉賓，也是知名網紅兼餐飲業CEO、攝影師、視覺總監，多才多藝且擁有好人緣。然而，好友風子（풍자）7日痛心透露李熙哲驟逝，引發各界震驚與惋惜。

▲李熙哲離世，享年39歲。（圖／翻攝自Instagram／Photoleee）



風子於7日深夜Instagram限時動態發文，寫道：「即使在寫下這段文字時，我依然無法相信。如此深愛的首爾沙龍李熙哲哥哥，今天成為天上的星星了。」她也提到，許多親友尚未得知消息，並表示如有需要可聯繫取得喪禮資訊，言語間流露深深的悲痛。

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▲▼風子痛別李熙哲。（圖／翻攝自Instagram／bjpj0122）



李熙哲不僅是知名網紅，還是餐飲業CEO與視覺總監，2023年他更以固定班底身份加入KBS2節目《做家務的男人們2》，幽默風趣的個性為觀眾帶來許多歡樂。節目中，他曾笑稱自己被比喻為「狎鷗亭高允貞」，並自信地展示收藏的化妝品，但也透露疫情期間經濟壓力巨大，幸得好友風子的幫助才得以度過難關。

儘管在外界展現幽默與自信的一面，李熙哲私下卻經歷著難以啟齒的壓力，他在2024年12月31日時於社群媒體留下了一段感性的留言：「這一年對我來說非常艱難，健康和心理都感到疲憊，但我深信困難會讓人成長，我會感恩地告別這一年，並期待2025年的到來，我希望我們2025年都能更加健康，並以感恩的心度過每一天。」然而，令人惋惜的是，他最終仍成為天上的一顆星星，令親友與粉絲深感悲痛。

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