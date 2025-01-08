《魷魚2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」！　網傻眼：導演會氣炸

記者張筱涵／綜合報導

《魷魚遊戲2》全集上線後，許多觀眾都十分期待第三季的來到，尤其這次加入了許多大咖演員讓劇情更加精采。然而，其一主演朴圭瑛近日更新現場側拍照時，卻疑似爆雷，儘管第一時間已經選擇刪除，但仍掀起討論。

—下有《魷魚遊戲》角色劇透，請斟酌觀賞—

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▲朴圭瑛在《魷魚遊戲2》中飾演姜霞。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）



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朴圭瑛於1月8日公開了一張拍攝現場的休息照，她身穿遊戲組織標誌性的粉紅守衛服坐在椅子上，旁邊同樣身穿守衛服的男性則成為焦點。經網友仔細放大分析，認為該男子極有可能是劇中飾演單親爸爸朴璟碩的演員李陣郁，這一細節引發了對劇情的多種猜測。

▲朴圭瑛上傳的現場側拍後的男子疑似為李陣郁。（圖／翻攝自韓網）



根據劇情設定，朴圭瑛在劇中飾演姜霞，一名前朝鮮士兵兼脫北者，為了找回被迫拋下的孩子而加入遊戲組織，並擔任11號士兵，在遊戲中，她因堅持確認淘汰者已死亡而與其他成員發生衝突。而李陣郁則飾演朴璟碩，一名為支付患血癌女兒手術費而參加遊戲的單親父親，兩人之間的互動成為劇情的重要看點。

然而，花絮照中的李陣郁同樣穿著守衛服，令網友猜測他可能在劇中有特殊轉折，甚至可能暗示其身份或劇情發展與遊戲組織有更深聯繫，隨著討論熱度攀升，朴圭瑛已將相關照片刪除。

南韓網友們表示「演員犯錯了，這真的是太大的劇透了」、「這是超級大劇透，怎麼會這樣做？」、「劇透違約金應該不少吧，這下怎麼辦？」、「李陣郁穿著粉紅士兵的制服，這個情節應該很重要，但現在提前曝光了」、「從導演訪問的內容來看是超有個性的人，他應該氣炸了吧」。