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《魷魚遊戲2》台詞挨批「歪曲史實」！　遭越南觀眾抵制恐下架

記者蔡宜芳／綜合報導

夯劇《魷魚遊戲》的第二季在近日上架，掀起全球的關注和討論。然而，其中一幕的台詞卻引發越南觀眾強烈批評「歪曲史實」，當地抵制呼聲逐漸擴大，越南文化部電影局也對此發聲，該劇恐在越南下架。

▲▼《魷魚遊戲2》台詞挨批「歪曲史實」遭越南觀眾抵制。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

▲《魷魚遊戲2》在去年12月底上架。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

在《魷魚遊戲2》的其中一幕中，參賽者完成遊戲後正在休息，玩家388號姜大虎（姜河那飾演）與玩家390號朴正倍（李書煥飾演）發現彼此都是海軍陸戰隊出身，朴正倍問姜大虎：「把家中唯一的兒子送去海軍陸戰隊？這麼寶貴的兒子？」姜大虎回答：「因為父親希望我能變得更像個男人，他曾是越戰老兵。」朴正倍則回應：「你父親真了不起。」

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▲▼《魷魚遊戲2》台詞挨批「歪曲史實」遭越南觀眾抵制。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

▲李書煥（左）與姜河那（中）在劇中的台詞引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

然而這段台詞卻在越南社群上掀起爭議，被批「錯誤詮釋越南歷史」，越南觀眾認為《魷魚遊戲2》美化了越戰時參戰的韓國軍隊，開始抵制要求下架。而根據越南電影法，任何歪曲或侮辱國家歷史的電影都是被禁止的。

對此，越南國營媒體《勞動報》報導指出，越南文化部電影局正調查《魷魚遊戲2》是否違反越南當地法律，表示：「我們已注意到《魷魚遊戲》第二季相關爭議，目前正在核實信息。如果確定該系列違反規定，我們將依法處理。」

此外，演員李書煥在接受媒體採訪時表示自己也是透過新聞才知道，「這確實是一個誤會，我也在思考如何表達會更好。」他解釋說：「在我們國家的文化中，把家中唯一的兒子送去艱苦的海軍陸戰隊是一件了不起的事。因為這份精神值得敬佩，所以我在劇中表示了稱讚，但越南觀眾可能有不同的理解。」他補充道：「站在越南人的角度，這可能會讓人感到難過。我正在思考如何更好地解釋清楚，很遺憾無意中引發了越南觀眾的誤解。」

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