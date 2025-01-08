《璀璨帝國》爆肌凱文驚喜加盟！　「8億台幣神片」同居舊愛騙簽證

記者蕭采薇／綜合報導

打破菲律賓影史票房紀錄的浪漫愛情喜劇《你好，愛，再次》（Hello, Love, Again），由菲律賓當紅導演凱茜加西亞莫利納（Cathy Garcia-Sampana）執導，在全球菲律賓裔族群掀起炫風，熱賣8億台幣。劇情描述在海外相識相戀的情侶，多年後重逢，為了取得簽證上演世紀大復合。尷尬的舊愛被迫同床共枕，一場笑淚交織的浪漫愛情故事。

▲《璀璨帝國》爆肌凱文驚喜加盟，參演《你好，愛，再次》。（圖／威視提供）

《你好，愛，再次》的卡司超級堅強，女主角「喬伊」由IG坐擁2080萬粉絲的菲律賓人氣女星凱瑟琳貝爾納多（Kathryn Bernardo）出演。6歲即出道的她，年僅28歲就演出超過50部影視作品。出色的外表和精湛的演技，讓貝爾納多六度獲得菲律賓FAMAS大獎最佳女主角提名，並在去年奪下影后寶座。

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不僅如此，由貝爾納多主演的電影分別在2018、2019及2024年勇奪菲律賓全年度票房冠軍，在當地享有「票房女王」封號。此外，男主角「伊森」則是由挺拔帥氣的男星奧爾登理查茲（Alden Richards）擔當，模特兒出身的他，無論是演戲、歌唱、主持樣樣精通，不僅在菲律賓當地擁有超高人氣，還曾在2019首爾國際電視節上與宋芸樺獲頒「亞洲明星獎」，魅力觸及廣大亞洲觀眾。

▲男主角奧爾登理查茲和女主角凱瑟琳貝爾納多皆是一時之選，在菲律賓擁有超高人氣。（圖／威視提供）

除了一時之選的男女主角，《你好，愛，再次》還邀來因Netflix真人實境秀《璀璨帝國》而全球竄紅的「爆肌男模」凱文克萊德（Kevin Kreider）驚喜加盟，飾演女主角的曖昧對象「優諾」。出生於韓國的凱文自小被美國父母收養，憑藉著出眾的外貌和壯碩健美的身材，不僅在模特兒圈發光發熱，還同時是名身價破億的娛樂公司CEO。

▲《璀璨帝國》爆肌凱文（右）驚喜加盟，參演《你好，愛，再次》。（圖／威視提供）

儘管凱文多年來陸續在不少影視作品中亮相，卻直到了2021年才因《璀璨帝國》而知名度大增，全球人氣飆漲。談到這次參演的《你好，愛，再次》，凱文卻感覺像是美夢成真，他解釋：「因為它實際在戲院上映，我的父母和其他家族成員可以隨時買票觀賞，就連我在紐約的經紀人也看得到。我不再只是請他們打開電視觀看串流，這對我來說相當重要。」

不僅如此，由於本片在全球菲裔族群都造成轟動，讓凱文樂道：「可以向我在美國的菲律賓朋友炫耀十分有趣，能夠參與其中也讓我非常興奮！」

▲菲律賓人氣女星凱瑟琳貝爾納多IG坐擁2080萬粉絲，主演的電影有三年登冠軍，在當地享有「票房女王」封號。（圖／威視提供）

來自菲律賓的護理師喬伊（凱瑟琳貝爾納多飾）與調酒師伊森（奧爾登理查茲飾）在香港相識相戀，兩人的愛情在喬伊移居加拿大後開始變調，最終畫下句點。多年後，喬伊在帥氣醫生優諾（凱文克萊德飾）猛烈追求的同時，又巧遇前來加拿大尋求新機會的伊森。

▲《你好，愛，再次》在全球菲裔社群造成轟動，突破菲律賓影史放映規模，全球熱賣8億。（圖／威視提供）

懷著對伊森的怨懟，喬伊對他視若無睹，卻又為了籌錢，向他提出假扮情侶換取簽證的邀約！周旋兩男之間的喬伊將情歸何處？她會勇敢選擇新歡，還是重回舊愛懷抱？《你好，愛，再次》將於2025年1月10日全台浪漫上映。

▲《你好，愛，再次》敘述舊愛為取得簽證，被迫同床共枕，一場笑淚交織的浪漫愛情故事就此展開。（圖／威視提供）