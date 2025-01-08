陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？「自己攔車談車資」　司機還原接送過程

圖文／鏡週刊

大陸男星王星赴泰拍戲失蹤，被女友上網尋求公眾幫助後成為熱門事件，今（7日）泰國警方表示已經找到王星，並公開他剃了光頭滿腿傷痕累累的照片，就在大眾心疼並為找到他平安無事開心之際，泰媒的最新報導竟讓整起事件大翻轉，載過王星的司機表示他是自己攔車並使用翻譯軟體與司機談好車資，從機場載他前往泰緬邊境的達府湄索縣。

王星的女友（用戶名為「嘉嘉」）在微博上聲稱，男友在1月3日抵達曼谷蘇凡納布機場後失聯，而根據她公開的對話紀錄，星星表示劇組派人來接他，「跟著對方走就對了」。泰國警方掌握了王星抵達泰國後的行蹤，他在3日凌晨於泰國素萬那普機場上了一輛轎車，早上10點車輛經過位於泰緬邊境達府湄索縣的檢查站，當天上午11點，王星向女友傳去定位訊息，後來便失聯，於是王星的女友在微博發文求助，中國駐泰大使館與清邁總領事管收到家屬求助，也啟動了協尋工作。

今日凌晨傳出王星在泰緬邊境被發現，警方傳喚轎車司機進行調查後，竟發現與原先調查方向大相逕庭；司機表示王星使用翻譯軟體溝通，並表明希望從曼谷蘇凡納布機場前往達府湄索縣，雙方談定車資約為5,300泰銖，而非先前媒體提及的5,000泰銖。此價格涵蓋了從機場到美索的交通費用。此外，司機提到星星主動配合，旅途中有多次接聽電話，並無顯示被迫或綁架的跡象。之後，星星被轉送至另一輛車，繼續前往緬甸邊境地區。

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▲《BBC》也報導了王星失蹤事件，並表示司機坦承是王星自己和他談車資。（截圖自BBC網站）

王星失蹤事件引發大眾關注，起初大家普遍認為他可能遭到詐騙並被綁架至緬甸，尤其近期有許多民眾被誘騙至緬甸詐騙園區淪為「豬仔」的案件頻傳。甚至連受波及的泰國GMMTV集團都緊急發聲明澄清，試圖撇清關係。然而，隨著調查進展，事件卻可能演變成王星是自願前往，讓整起風波頗有成為笑柄的意味。



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