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吳奇隆遭狂傳婚變首發文！「關心1事」釣出台灣女星…劉詩詩也發聲

記者陳芊秀／綜合報導

藝人吳奇隆與妻子劉詩詩婚變傳聞不斷，且2025開年就卸任名下唯一關聯大陸公司的董事，等於在大陸已經沒有公司與他有關。他的微博自去年12月17日後就沒有更新，昨日（7）終於發文，也是婚變謠言瘋傳後首度更新動態。

▲▼吳奇隆發文。（圖／翻攝自微博）

▲狂遭傳婚變劉詩詩，吳奇隆發文。（圖／翻攝自微博）

吳奇隆發文未提及個人婚姻狀況，而是關注西藏日喀則6.8級的地震災情。他在微博轉發央視新聞的西藏地震災情報導，寫下3字「願平安！」接著hashtag「定日縣地震全力搜救」、「我們與西藏日喀則在一起」。由於西藏地震造成重大人員傷亡和大量房屋倒塌，救援工作正全力進行中，吳奇隆發文展現了對災情的關心，而老婆劉詩詩也轉發陸媒《人民日報》發文，寫下「願平安！辛苦救援人員，注意安全！」夫妻倆轉發時間一前一後。

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▲▼吳奇隆發文。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳奇隆發文。（圖／翻攝自微博）

▲吳奇隆、劉詩詩關心地震災情。（圖／翻攝自微博）

吳奇隆的發文還意外釣出台灣女星吳辰君留言。吳辰君在台灣出道，但是走紅香港影壇，陸續演出《警察故事4之簡單任務》、《黑金》、《半生緣》等片，不過2002年8月12日凌晨酒駕被警察攔檢，曾為此向大眾道歉。她2012年嫁給「大陸官二代」廖懷南，逐漸淡出螢光幕前，並且常透過社群分享貴婦生活，與吳奇隆合作過電影、電視劇，這次在對方留言串回6個「合十」圖示，為災區祈求平安，IP位置顯示人在阿拉伯，跨年曾曬出埃及旅遊照，年屆46歲仍保持凍齡外貌。

▲▼吳奇隆發文。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳奇隆發文。（圖／翻攝自微博）

▲吳辰君打卡埃及。（圖／翻攝自微博）

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