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阿Ken失手狠砸綜藝大哥！　「見對方血流如注」下跪道歉：非常後悔

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（9日）播出「接了這個通告我好後悔！早知道這錢就不賺了」，主持人阿Ken曾在錄影時不小心誤傷前輩：「有一次跟郭子乾大哥錄影，他扮許純美，因為她那時候談戀愛，結果男生對她施暴，所以新聞很多，我們就有模仿這一段，那我跟他在演吵架，我就拿『叭噗』很大力地丟他，結果鐵的那邊砸到他的眉骨，他一隻眼睛張不開，因為血流如注。」

▲▼阿Ken。（圖／中天綜合台提供）

▲阿Ken錄影打到郭子乾。（圖／中天綜合台提供）

阿Ken也被這場面嚇壞了：「因為是LIVE節目，我們還要假裝沒事，結束他才去醫院。」但讓他更意外的是郭子乾的好脾氣：「從頭到尾他居然都沒有生氣，我相信他心情一定是不好的，我下跪跟他道歉，他就說『這是表演』，但我真的非常後悔，壓力非常大。」

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▲▼阿Ken。（圖／中天綜合台提供）

▲張立東也曾為錄影拼命。（圖／中天綜合台提供）

此外，張立東坦言曾為了收視率也很拚：「我主持一個節目，有一天製作人神秘兮兮地說要來檢討誰是『收視毒藥』，揭曉是我後，他就拿狗罐頭說『你的收視率比狗不如，所以你來吃狗罐頭』。」沒想到這一吃還真的讓收視率變好：「
從此之後只要我出現，他們就拿狗罐頭給我，我一共吃了12個口味。」

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阿Ken, 同學來了, 郭子乾

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