劉畊宏開演唱會變「集體跳操大會」！　觀眾傻眼：放周杰倫的歌一直跳

▲劉畊宏因健身直播翻紅，但其實他之前是歌手身分。（圖／翻攝自劉畊宏微博）

圖文／CTWANT

劉畊宏近年因直播健身在大陸翻紅，收穫了一大批「劉畊宏女孩」，但其實他曾與吳宗憲、小馬、小鐘組成男團「咻比嘟嘩」，唱紅〈世界末日〉，他自己的歌曲〈彩虹天堂〉也很受歡迎，更幫周杰倫的〈回到過去〉、〈困獸之鬥〉填詞，很有音樂天賦。近日他在成都舉辦演唱會，但卻因大部分的時間都在「做操」，與傳統的演唱會不太一樣，讓部分買票進場的觀眾有些怨言。

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▲回歸歌手身分的劉畊宏舉辦演唱會。（圖／翻攝自劉畊宏微博）

已經很久沒有音樂作品的劉畊宏近期回歸歌手身分，推出新歌〈溫柔鋼鐵人〉，並在成都的體育館舉辦「創世紀炫動演唱會」，好友周杰倫也發文幫他宣傳，並錄製VCR在演唱會上播放。原本應該是劉畊宏演藝生涯中的里程碑，但卻引發不少爭議，先是在賣票期間，有營銷號宣稱演唱會嘉賓為言承旭，促使言承旭的粉絲們決定買票進場，儘管如此現場看起來入座率並不高，而且真正的嘉賓並非言承旭，而是饒舌歌手盛宇，讓衝著言承旭來的觀眾很錯愕。

▲有營銷號宣稱劉畊宏演唱會嘉賓是言承旭，讓不少粉絲買票進場。（圖／翻攝自微博）

此外，有到場的觀眾抱怨劉畊宏唱歌的比例不高，大部分時間都是放周杰倫的歌在跳操，並說只有最前面的位置可以站起來跟著跳，坐在其他地方的觀眾根本無法好好伸展手腳，直呼：「我看了一個多小時就走了，太無語了。」其實劉畊宏在宣傳演唱會時就提到會有大比例的跳操環節，表示：「目前應該沒有人做過，至少我沒看過，看演唱會還要跳操，會有人來嗎？」雖然已經打過預防針，但現場規劃不完善，仍讓買票去支持的觀眾無奈說有種被騙的感覺。

▲觀眾抱怨劉畊宏演唱會幾乎整場都在跳操，而且沒有足夠空間伸展手腳。（圖／翻攝自小紅書）

▲在宣傳演唱會時，劉畊宏有提到會有大量跳操環節。（圖／翻攝自劉畊宏微博）

自從帶著女兒參加《爸爸去哪兒5》後，劉畊宏的事業重心轉為大陸，並開始嘗試購物直播，但效果不盡理想，剛好碰到新冠疫情爆發，居家健身需求激增，擁有多年健身經驗的他便與老婆王婉霏一起跳自編的〈本草綱目〉毽子操，沒想到意外爆紅，他便開始專注健身直播，一個月內抖音漲粉超過千萬，並掀起了「劉畊宏女孩」風潮。

▲疫情期間劉畊宏因自編毽子舞爆紅。（圖／翻攝自劉畊宏小紅書）

▲因數度被平台禁播，劉畊宏穿著羽絨衣跳操。（圖／翻攝自劉畊宏小紅書）

不過劉畊宏的「健身博主」之路也是一波三折，直播初期因不小心露出腋毛，被系統提示「不雅觀」而被停播，還因胸肌太大被平台誤判而再度被禁，他只好把腋毛刮乾淨，穿起羽絨衣來跳操，苦笑說：「我們最後的倔強。」隨著跟著直播運動的人越來越多，也傳出有網友受傷的消息，專家提醒劉畊宏的健身操有不少扭胯的動作，沒有運動基礎的人一定要小心。

▲雖然直播觀眾人數直直落，但劉畊宏並不在意。（圖／翻攝自劉畊宏微博）

在疫情解封後，劉畊宏直播的粉絲數也直直落，面對直播退燒他十分看得開，在接受大陸官媒《新華社》專訪時正面回應，表示觀眾有幾個人不重要，重要的是已經帶出影響力，並說：「我先把你的身體練好，讓你預備好，可以到戶外去。就像學校學東西一樣，學好了之後要幹嘛？去外面享受你的人生。」

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