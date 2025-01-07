張榕容合作傳奇影后！　「伊莎貝雨蓓演她繼母」日舞影展世界首映

記者黃庠棻／台北報導

女星張榕容與國際影星伊莎貝雨蓓主演的電影《花明渡》(LUZ) 將於2025年1月23日在美國猶他州舉行的日舞影展（Sundance Film Festival）進行全球首映。

▲電影《花明渡》將在日舞影展中舉行世界首映。（圖／凱渥提供）

《花明渡》是由香港導演劉韻文（Flora Lau）編劇和執導、獲法國政府支持的中港合拍影片，從來自全球153個國家申報參賽的17,435部電影中脫穎而出，入圍了每年於全球僅挑10部電影的「世界劇情電影競賽單元」（World Cinema Dramatic Competition），並將作為本屆日舞影展的開幕電影。

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▲電影《花明渡》將在日舞影展中舉行世界首映。（圖／凱渥提供）

張榕容與《花明渡》團隊將在日舞影展中共同角逐多項榮譽，包括「世界電影評審團大獎」「觀眾最喜愛電影」「觀眾最喜愛大獎」「最佳導演」「最佳演員」「最佳攝影」「最佳剪接」「最佳原創音樂」「最佳美術設計」「最佳特效」等。

▲電影《花明渡》將在日舞影展中舉行世界首映。（圖／凱渥提供）

電影《花明渡》是一部探討在科技日益普及的現代社會中，人與人之間的聯繫、親情和歸屬感的當代劇情片。故事講述霓虹閃爍的重慶街頭上，偉（郭曉東飾）努力尋找失聯已久的女兒花（鄧恩熙飾）；而香港畫廊經理仁（張榕容飾）則糾結如何與在巴黎病重的繼母Sabine（伊莎貝雨蓓飾）融洽相處。

▲張榕容在電影《花明渡》中跟傳奇影后伊莎貝雨蓓合作。（圖／凱渥提供）

截然不同的兩人在虛擬世界「LUZ花明渡」中萍水相逢，一起尋找一隻神秘光鹿，卻意外展開一場關於自我探索和與親人關係轉化的旅程。《花明渡》發佈的首批劇照中，張榕容與伊莎貝雨蓓之間的互動備受矚目，兩位女主角在海邊牽手微笑的畫面更是成為影迷熱議的焦點，預示著影片的溫暖主題與藝術深度。

▲電影《花明渡》將在日舞影展中舉行世界首映。（圖／凱渥提供）

不僅如此，張榕容與海外的作品特別有緣分，2024年底就因出演電影《誤殺3》前往重慶進行宣傳，展現了她與這座城市的深厚情緣。2025年一開始，張榕容便投入海外工作，其卓越的表演實力及國際化視野為她贏得更多國際項目的機會。

此次日舞影展之旅，對張榕容不僅是個人演藝生涯的一次重要肯定，更是她衝擊國際舞台的全新里程碑。張榕容在此次電影節中的表現備受期待，她的出演不僅展現了亞洲演員在國際影壇中的實力，也為《花明渡》帶來了獨特的藝術魅力。