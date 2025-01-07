吉澤亮代言啤酒還醉酒出事！廣告全刪…集團宣布解約：未來不再起用

記者陳芊秀／綜合報導

日本「國寶級帥哥」吉澤亮在去年（2024）12月30日醉酒闖入鄰居家中，隨即被女住戶報警處理，此事過了7天才曝光，經紀公司發聲明道歉。然而他身為啤酒廣告代言人還因飲酒鬧出事件，廣告全數下架之外，集團7日震撼宣布提前解約「未來不再起用」。

▲吉澤亮是啤酒廣告代言人，因醉酒闖鄰居家被警方調查，廣告全撤。（圖／翻攝自X）

據日媒《Oricon》報導，吉澤亮自2023年起為Asahi啤酒的「DRY CRYSTAL 輕冽啤酒」擔任廣告代言人，昨日醉酒事件曝光後，朝日集團公關部表示，官方網站同日晚間已經將照片、影片刪除。此外，集團說重話表態「今後不會起用吉澤亮擔任廣告代言」、「作為酒精飲料公司，對於此次事件的事實，我們無法接受」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吉澤亮2023年起擔任Asahi啤酒廣告代言，這次醉酒事件，朝日集團宣布「未來不會再起用吉澤亮」。（圖／翻攝自X）

吉澤亮所屬經紀公司「Amuse」昨日在官方網站上發布聲明道歉，坦承他因醉酒闖入鄰居家中，造成鄰居住戶困擾，本人及公司已經向鄰居致上深刻的歉意。而公司也解釋為何他能進入鄰居家？原因是鄰居家中當時沒有上鎖，同時沒有發生破壞門鎖或是假裝他人的行為，他當時在鄰居家中停留約5分鐘，除了使廁所以外，並未造成財物損壞或住戶人身傷害。

▲吉澤亮經紀公司道歉聲明。（圖／翻攝自X）

現年30歲的吉澤亮是當紅一線男演員，手上有無數廣告代言，醉酒闖鄰居家中5分鐘，涉及侵入住居罪嫌，正在接受警方調查，形象一夕受創。對於未來的演藝活動，公司表示：「將與相關單位商討後再決定。」至於是否召開記者會，則回應：「目前尚未定。」據了解，他2月、6月都有主演電影上映。

▲吉澤亮2月、6月都有電影上映。（圖／翻攝自X）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。