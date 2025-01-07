至今等不到道歉！NONO涉性侵案四度開庭　小紅老師氣憤：不承認也得坐牢

記者孟育民／台北報導

藝人NONO（本名陳宣裕）被依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪嫌起訴，士院今（7）日進行第4次開庭，全案進入交互詰問階段，吹哨者網紅「小紅老師」亦低調與律師現身法院。事後小紅老師氣憤向《ETtoday星光雲》表示，NONO至今都沒一句道歉，希望司法可以還給受害者一個正義。

▲▼NONO今第4度開庭，網紅小紅老師現身。（圖／記者黃宥寧攝）



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小紅老師對於已經四次開庭，心中忿忿不平，「NONO到現在還是毫無悔意，ㄧ直否認犯罪，態度很惡劣，本案這麼多受害者，連ㄧ句道歉都沒有，對所有女孩造成的傷害，希望司法能還給我們ㄧ個正義，從重量刑。」至於有無什麼話想對NONO說，她則表示：「不承認也得坐牢！」

▲小紅老師對於NONO心中充滿氣憤。（圖／資料照／記者李毓康攝）

去年11月，2名女子指控NONO強制猥褻的部分，經高檢署移轉管轄到士檢，但因查無犯罪嫌疑，最終以罪嫌不足等理由處分不起訴。受害者得知結果心碎說：「我們倆第二次被判不起訴了，也不知道還能撐多久….，也許這是真的是最後一次了，只能說這幾次下來真的是精神折磨，一次次一幕幕的回憶那些令人窒息驚恐的畫面，這些事我從未跟家人還有老公說，直到這次上士檢開庭。」

小紅老師表示：「我衷心的期望能合併偵辦此案，相同的加害者帶給多數女性長年的噩夢，此風不可長，我相信台灣是個法治的社會，切莫姑息養姦。」她說雖然一路非常艱辛，但就算用爬的也要走到最後，「雖然目前這兩案的結果不盡人意，我相信檢查官也已經盡力了，謝謝檢察官。」