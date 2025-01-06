記者陳芊秀／綜合報導

42歲日本星二代男星仁科克基是演藝世家出身，爸爸是松方弘樹是全方位藝人，媽媽仁科亞季子是知名女演員，但因為雙親離婚，與父親斷絕關係19年，連父親最後一面都沒見到，也沒有出席喪禮。他人生經歷許多波折，同時持續活躍戲劇圈，與第二任妻子去年11月迎接第一胎寶寶出生，近日受訪首度鬆口：「我有無精症。」

▲星二代男星仁科克基罕見鬆口談罹患無精症。（圖／翻攝自IG）

據日媒《News Post Seven》報導，仁科克基的二婚妻子西原愛夏迎接孩子出生，其實過程很不容易，妻子當時因妊娠高血壓，緊急改成剖腹產。而他罕見提及，自己罹患「阻塞性無精症」，這是一種精路阻塞的情況，精巢內可以產生精子，但由於精子輸出的通道（如附睪管、輸精管等）因某些原因阻塞，精子無法排出體外，因此被診斷為無精子症。

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仁科克基在交往期間，就把所有事實告訴西原愛夏，對方理解後仍決定結婚。而他不想放棄有孩子的願望，與妻子商量後決定接受生殖醫學治療，「因為不孕的原因在我身上，我對妻子感到非常抱歉」。他接受了顯微睪丸取精手術（micro-TESE），而這種手術需要切開睾丸，提取其中的精細管，然後從中尋找精子，幸運地是，找到了多個精子並成功進行了冷凍保存，他說到「光是想到切開自己的陰囊就已經很恐怖了，而局部麻醉的時候疼痛感非常強烈，那是我人生中經歷過的最劇烈的疼痛」，術後也經歷1個月的不適感，然而接下來辛苦的輪到妻子。

仁科克基表示，妻子經歷服藥、打針手術取卵等過程，他自責說：「其實她本可以輕鬆自然懷孕，但因為我是無精子症的原因，她不得不承受這麼多的痛苦和不適……我感到非常愧疚，總是對妻子不斷道歉。」同時他接手大部分家務，照顧妻子，經過1年半，夫妻倆共同完成艱難的求子歷程，得知成功懷孕的時候，他淚流不止，妻子也當場哭了出來，「我真的非常高興，身為無精子症的我竟然能夠有自己的孩子……這一切都要歸功於我的妻子」。

▲仁科克基手術取精子，加上妻子取卵，夫妻經過一年半成功懷孕（圖／翻攝自IG）

罕見公開不孕的仁科克基，希望帶給大眾正面的影響，「有些人對不孕的印象可能還停留在『是女性的問題』，但其實像我這樣的無精症患者，往往會讓沒有問題的女性付出非常大的代價。我希望讓更多人知道這些事實」。