賈靜雯帶梧桐妹現身信義區酒吧　「同行全是美女」還有楊祐寧辣妻

記者黃庠棻／台北報導

影后賈靜雯和修杰楷婚後育有咘咘、BO妞2個女兒，加上與前夫孫志浩的大女兒梧桐妹，一家五口感情融洽，時常會在社群網站上分享生活日常。近日母女不僅一起跨年，甚至還和一群好友出現在信義區的酒吧享受「女孩之夜」，引起網友關注。

▲賈靜雯跟三個女兒感情超好。（圖／記者李毓康攝）

賈靜雯日前與家人和一群朋友一同跨年，演藝圈中的好友包含方志友、林映唯、楊銘威，以及許久未公開露面的王柏傑等，女兒梧桐妹也在其中。跨完年之後，賈靜雯近日也帶著梧桐妹一起外出小酌，好友林映唯就發出一行人現身信義區酒吧的照片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賈靜雯先前與好友一起跨年。（圖／翻攝自Instagram／patricia_meimei）

林映唯在貼文中透露當晚是屬於女孩們的聚會，包含賈靜雯、梧桐妹母女，還有楊祐寧的老婆Melinda，以及一群圈外好友。照片中，梧桐妹被一群姐姐們團團圍住，她則是依靠在媽媽賈靜雯的身邊，一行人都沒有任何偽裝，似乎不害怕被民眾認出，相當享受難得的相處時光。





▲賈靜雯帶梧桐妹現身信義區酒吧。（圖／翻攝自Instagram／patricia_meimei）

此前，賈靜雯曾在代言活動中透露梧桐妹的酒量，當時她表示女兒成年後，母女偶爾會喝酒談心，並說道「我與老公有在家先測試Angel的酒量，發現其實還不錯，我們蠻放心。」而且聽女兒的朋友說，Angel在外是屬於會照顧別人的類型，還會送朋友回家，他們也會提醒，「如果酒杯離開過自己視線，就不要再喝那一杯了。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。