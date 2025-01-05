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被問好友鄭雨盛私生子風波！　李政宰鬆口：希望往好的方向前進

記者劉宛欣／綜合報導

南韓影帝鄭雨盛11月被爆料辣模文佳菲（Moon Gabi）為他生下一子，他雖表示會負起扶養責任，但沒有要與女方結婚的意願，同時又被爆出3劈，被外界質疑是砲友不小心「鬧出人命」，對此，女方在去年底再次發聲，沉痛表示「小孩不是失誤」，讓外界霧裡看花。對此，近日忙於宣傳新作《魷魚遊戲2》的李政宰，在受訪時也對於好友鄭雨盛的風波給出了回應。

▲鄭雨盛的私約女性事件引發另一波討論。（圖／翻攝自鄭雨盛Instagram）

▲鄭雨盛陷入私生子風波，形象受損。（圖／翻攝自鄭雨盛Instagram）

李政宰近日接受韓媒採訪時，被問及好友兼經紀公司Artist Company的共同股東鄭雨盛的私生子風波。他含蓄回應表示：「希望所有人都能朝好的方向做出決定。」此前，Artist Company釋出的新年祝福資料中，唯獨不見鄭雨盛，引發外界猜測公司內部出現不和。對此，李政宰澄清：「我自己也不知道漏掉了鄭雨盛的名字，怎麼可能全都檢查到呢？」否認外界的揣測。

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▲▼▲▼李政宰。（圖／翻攝自李政宰IG）

▲李政宰回應好友鄭雨盛的私生子風波。（圖／翻攝自李政宰IG）

李政宰進一步提到：「（鄭雨盛）未來需要好好面對這些問題。為此，他需要更多的思考跟商議，找出最好的解決方式。」展現對好友的支持與期許。

此前，文佳菲在被證實孩子是鄭雨盛後，陷入了一連串輿論風波，沉默了一個月才在2024年底發文反擊，澄清與鄭雨盛從2022年開始交往，直到2024年1月初分手，兩人之後再也沒有見面，自己也沒有拿懷孕來要求鄭雨盛結婚，孩子對兩人而言是「禮物」，雖然兩人緣份已盡，但仍決定好好扶養小孩「不能因為我們兩人現在有點不太一樣的關係，就認為孩子是失誤、認為孩子長大會不幸，我認為這是不對的。」再三強調小孩絕對不是失誤。

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