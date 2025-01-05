蔡瑞雪日本滑雪「整個人飛出翻一圈」！　遭雪板敲頭：開心我還活著

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡瑞雪外型甜美，有「北一女神」的封號，平時會在社群記錄生活的她，最近飛往日本滑雪，不過今（5）日卻在限動中透露滑雪時意外被雪板鏟到頭，整個人直接飛出去翻了一圈，導致頭痛、頭暈了一整天。

▲蔡瑞雪。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

蔡瑞雪表示，雖然她的頭部受到撞擊，後腦勺也腫起來，但她依然心懷感激：「很開心我還活著。」她特別澄清，自己並非在雪道中間停下拍照，而是轉發網路上的示意畫面，向大家傳達她的狀況。影片中，可見到一名身穿全套滑雪裝備，包括淺色滑雪外套和滑雪褲，並戴了頭盔、護目鏡和滑雪手套的路人，該路人原本坐在雪道上擺拍，此時後方的另一名路人經過他身後，將他撞飛後隨即激起大片雪花，使他頓時雙手舉高，後來兩人一起往前摔飛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡瑞雪滑雪敲到頭。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

此外，蔡瑞雪也在IG上傳一段短片，影片中她身穿黑色滑雪服，搭配白色針織帽，臉部被滑雪護目鏡遮住，整體造型保暖且時尚，充滿滑雪運動的氛圍。蔡瑞雪坐在雪地上，她把雙腿大字型打開，並將雙手舉過頭頂，輪流比出不同的愛的手勢，最後更打開護目鏡，對鏡頭嘟嘴及露出甜美微笑，同時也在文中俏皮表示：「送給你好幾種的愛心，有收到了嗎？」