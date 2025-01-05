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李明德曝被《三人行》換角原因！「搶了馬天宇風頭」爆：他接受不了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星李明德4日突發文控訴新劇《三人行》男一號馬天宇在片場耍大牌，隨後劇組發聲明稱他大砸酒店財物、遲到等，與他解除合作，馬天宇發文秒刪但聲稱「希望大家多關注和關心憂鬱患者以及狂躁症患者」，處於各說各話的窘境。隨著事件延燒，各方說法也陸續出現，《三人行》的群演、工作人員以及馬天宇方的職員都紛紛發聲。

▲李明德槓上馬天宇與《三人行》劇組。（圖／翻攝自李明德、馬天宇微博）

▲李明德槓上馬天宇與《三人行》劇組。（圖／翻攝自李明德、馬天宇微博）

有《三人行》劇組群眾演員面爆料，指出李明德在劇組開機時是最早到場的演員，也是最積極的，切蛋糕會貼心分給群眾演員們，零下的天氣穿得最少，還在學校食堂吃工作餐，認為他之所以會槓上劇組「是被逼的」，不過，也有《三人行》劇組工作人員曬出工作證，批評李明德的行為毀了所有人員的努力，並聲稱李明德辱罵工作人員確有其事，還爆料他拿著高達7位數人民幣的片酬。

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▲李明德槓上馬天宇與《三人行》劇組。（圖／翻攝自李明德、馬天宇微博）

▲李明德槓上馬天宇與《三人行》劇組。（圖／翻攝自李明德、馬天宇微博）

▲群眾演員、劇組人員發聲。（圖／翻攝自微博）

馬天宇方面，也有工作人員在社群發文，替自家藝人打抱不平寫下「無妄之災！顛倒黑白！張口就來！滿嘴謊言！」、「被人潑髒水，卻沒有辦法去自證的感覺真的太難受了」，還透露這是馬天宇拍戲如此多年以來，第一次遇到這種事，並進一步提到李明德砸酒店、罵工作人員髒話、現場無緣無故消失，行為「離譜又不敬業」，直呼「還詆毀他人，內心如此邪惡、情緒不穩的人，真的太可怕了」。

▲李明德槓上馬天宇與《三人行》劇組。（圖／翻攝自李明德、馬天宇微博）

▲馬天宇工作人員發聲。（圖／翻攝自微博）

李明德方面不斷發文闡述立場，新的貼文中提到自己被換角的原因「我為什麼會被換呢？因位我搶了某位男一號的風頭，覺得這個戲他成陪襯了，他接受不了了…」，接著又連發三條微博貼文，表示自己只想要《三人行》劇組低頭道歉，並呼籲劇組不可以拖欠全組工作人員薪資，還曬聊天記錄證明自己轉了1500元（約6747元台幣）給劇組司機。

▲李明德槓上馬天宇與《三人行》劇組。（圖／翻攝自李明德、馬天宇微博）

▲李明德自曝被換角原因。（圖／翻攝自微博）

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李明德, 馬天宇, 三人行

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