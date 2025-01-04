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莉莉蘿絲認有童年創傷！　竟因爸爸強尼戴普角色「剪刀手愛德華」

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）的女兒、25歲的女演員與模特兒莉莉蘿絲戴普（Lily Rose Depp）近日接受雜誌訪問，談及與父親之間的關係及父親的經典電影《剪刀手愛德華》（Edward Scissorhands）對她童年的深遠影響。莉莉蘿絲坦言，這部電影及角色的遭遇讓她的幼小心靈留下創傷。她說：「不是因為覺得他可怕，而是因為每個人都對他很刻薄，這讓我很難過。」

▲莉莉蘿絲現年21歲，是強尼戴普與凡妮莎帕拉迪絲的女兒。（圖／翻攝莉莉蘿絲IG）

▲莉莉蘿絲談到父親強尼戴普經典角色「剪刀手愛德華」帶給自己的影響。（圖／翻攝莉莉蘿絲戴普IG）

莉莉蘿絲表示，父親的演技對她的表演事業有著不可忽視的啟發，她透過不斷觀看強尼主演的多部經典電影來學習，並希望能拓展自己的戲路。另外她也不諱言提到美國政治局勢，坦言感到害怕與難過，表示：「我覺得我們正在倒退，這是一個令人沮喪且心碎的時代。」

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作為法裔美籍的年輕女星，莉莉蘿絲希望在聚光燈下依然能保有個人隱私。過去她曾表示：「名氣是演藝工作中難以避免的缺點，人們往往對他們不該感興趣的事產生好奇。」她強調，保持匿名感對於演員塑造角色至關重要，「觀眾應該相信演員就是角色本身，而不是過度了解演員的私生活。」

▲▼強尼戴普,安柏赫德。（圖／達志影像／美聯社）

▲強尼戴普曾主演《剪刀手愛德華》。（圖／達志影像）

莉莉蘿絲在2024年主演的電影《吸血鬼：諾斯費拉圖》（Nosferatu）備受好評。這部影片翻拍自1922年的經典默片《不死殭屍—恐慄交響曲》（Nosferatu: A Symphony of Horror），故事改編自愛爾蘭小說家布萊姆史杜克（Bram Stoker）於1897年出版的經典作品《德古拉》（Dracula）。

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莉莉蘿絲戴普, Lily Rose Depp, 強尼戴普, Johnny Depp

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