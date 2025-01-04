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江美琪開唱前驚傳出意外！　吃便當竟受傷…緊急送醫

記者蔡琛儀／台北報導

江美琪今（4日）將在Legacy TERA開唱，門票已售罄。不過她在演出前幾天練團時竟發生意外，不小心將排骨便當裡的小碎骨吞下肚，還意外刮傷喉嚨，她當下以為卡在喉嚨，嚇到連忙掛急診，好在只是刮傷，讓她和老公、工作人員嚇出一身冷汗，她笑說這個小骨頭應該可以擋掉所有厄運。

▲▼ 江美琪《傷心唱出來就沒事了》演唱會彩排 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 江美琪開唱前驚傳被排骨刮傷喉嚨。（圖／記者黃克翔攝）

江美琪說，自己平常吃飯急，之前就發生過不慎吞下魚刺的意外，這次大家不敢幫她準備魚肉料理，沒想到還是被排骨傷到。而她也笑說，去急診時不斷被掛號行政人員、X光師認出，大家都說：「很高興在這裡見到你、」「很高興為你服務」，讓她直覺好笑：「可是我不想來這裡！」還在急診室親切幫粉絲簽名。

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她今天彩排時，9歲的帥兒也滿場跑，媒體問她是否讓兒子一同登台唱？她笑說：「今天沒要讓他當國際巨星，讓他幫我在演唱會現場側拍。」她直誇兒子很會拍，也很會修圖，但有時候會不小心把她跟老公修過頭。

▲▼ 江美琪《傷心唱出來就沒事了》演唱會彩排 。（圖／記者黃克翔攝）

▲江美琪今晚開唱。（圖／記者黃克翔攝）

她笑說，原本兒子有問她：「你需要我跟你一起唱嗎？」結果江美琪說：「沒關係先不用。」讓兒子有些失望，「他會有小小的表演欲，但看到人多會怯場，所以就等他準備好了再上台表演。」貼心的兒子，不僅擔任小小工作人員，還不忘叮嚀媽媽：，「媽媽，妳骨頭類的都不要吃喔！」

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