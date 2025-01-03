大咖男星被傳「女友藏行李箱密會」　3線索指向他…公司怒回應

記者蔡宜芳／綜合報導

許多偶像明星為了身價，都會選擇隱藏戀情，而大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」3日爆料，有一位頂級流量的男星竟將女友藏在行李箱中，帶到飯店裡偷偷見面，隨後便引發網友揣測。

▲大咖男星被爆將女友藏在行李箱中幽會。（圖／翻攝自百度／吃瓜少女張小寒）

吃瓜少女張小寒指出，吸金力超強的大咖男星「小可」在公司看似地位很高，但其實愛情、事業都身不由己。小可有位傳了很多年的秘密女友，兩人的戀情是真的，但因為男方不夠喜歡女方，所以多次分分合合。

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在某次復合後，小可為了躲避狗仔和粉絲，與女友見面，讓身材纖瘦的女方躲進行李箱中進入下榻的飯店，後來被經紀公司老闆知道後，下令兩人分手。狗仔還透露，因為老闆手上握有小可的把柄，所以小可即便已經有能力單飛，還是留在該公司中賣命。

▲▼狗仔爆料大咖男星和女友密會的方法。（圖／翻攝自百度／吃瓜少女張小寒）

由於爆料中提到「紅毯冷臉裝酷」、「在公司地位看起來很高」、「有強勢女老闆」等關鍵字，立刻引發網友猜測當事人是王一博。對此，王一博方稍早鄭重澄清：「請勿造謠！」其經紀公司樂華娛樂也表示已經針對造謠者進行蒐證，「對造謠行為絕不姑息！在此敬告相關網路使用者、自媒體切勿傳播、轉載造謠資訊，共同維護網路環境，抵制謠言！」

▲▼王一博遭指是當事人，公司火速澄清。（圖／翻攝自微博／UNIQ-王一博、樂華娛樂）