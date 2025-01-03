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YouTuber 勾惡幫主全說了！ 踢爆做資金盤的套路議長董事長都來了

記者葉文正／台北報導

YouTube《勾起你心中的惡 》頻道崛起以花錢實測台灣人的道德底線、公然挑戰既得利益者、踢爆系列影片、社會時事分析，受到廣大迴響和擁戴，勾惡（陳昱瑋）更因此被粉絲們稱為「勾惡幫主」，日前勾惡（陳昱瑋）宣布推出《勾2party - 天使投資人》實境秀，製作單位由齊天國際傳媒有限公司負責執行，第一季首集日前完成錄製。

▲勾惡新節目卡司驚人！前排左起：協弈法律事務所所長蘇奕全、孫生、勾惡陳昱瑋、草爺 後排左起：李進良醫師、宣昶有、謝典林、王文威、郭鬼鬼、Jon、襄澄。（圖／勾2party - 天使投資人）

▲勾惡新節目卡司驚人！前排左起：協弈法律事務所所長蘇奕全、孫生、勾惡陳昱瑋、草爺 後排左起：李進良醫師、宣昶有、謝典林、王文威、郭鬼鬼、Jon、襄澄。（圖／勾2party - 天使投資人）

勾惡說：「《勾2party - 天使投資人》不只是一檔實境秀節目，更是一個劫富濟貧的先驅，一個台灣前無古人、後無來者的高峰會，並搭配輔導配套，協助有想法、有行動力，但缺乏資金、資源、人脈的社會大眾。」

▲勾惡心節目卡斯驚人！前排左起：協弈法律事務所所長蘇奕全、孫生、勾惡陳昱瑋、草爺 後排左起：李進良醫師、宣昶有、謝典林、王文威、郭鬼鬼、Jon、襄澄。（圖／勾2party - 天使投資人）

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▲勾惡新節目將開播。（圖／勾2party - 天使投資人）

《勾2party - 天使投資人》首集就邀來郭鬼鬼、襄澄共同主持，還有彰化縣議長謝典林、宣捷集團董事長宣昶有、嘉仕美院長李進良、甲山林娛樂董事長代表人王文威、協弈法律事務所蘇奕全律師 / 所長，以及百萬網紅草爺、孫生、Jon一同擔任天使投資人。

勾惡（陳昱瑋）表示：「社會大眾普遍能接觸到的，都是一些找藝人明星來站台，擺錢磚、超跑、名錶塑造團隊很有錢，藉此吸引那些想變得跟他們一樣有錢的人，然後騙他們投資保本暴利投資，但其實都是做資金盤的詐騙集團。《勾2party - 天使投資人》沒有要你們投資保本暴利的詐騙集團，而是把厲害的人物聚在一起，讓他們投資大家資金、資源、人脈。」

節目首集所有提案人都是勾惡YouTube頻道會員「勾惡幫革命軍」的一份子，創業內容橫跨AI遊戲引擎、精品、創新發明、醫療平台等主題：有日系娃娃音時尚達人、也有營收從零到億的成功連鎖店創業家。由提案人上台簡報自己的創業內容構想及目標，評審將與提案人做最真實的互動，針對創業項目進行評估，若投資人們對項目有興趣，現場也有律師見證簽署「合作意向書」，過程一切程序公開透明且有保障。

勾惡（陳昱瑋）表示：外面很多找藝人明星來站台，擺錢磚、超跑、名錶，塑造團隊很有錢，藉此吸引那些想變得跟他們一樣有錢的人。然後騙他們投資保本暴利、要他們買NFT，但其實那些很有可能是做資金盤的詐騙集團，而「勾2party-天使投資人」則完全不同，是一個創業投資的節目，節目中會由企業家、藝人、網紅、政治人物等不同領域具有影響力人物，投資大家創業最重要的資金、資源、人脈等等，勾惡（陳昱瑋）提供資源給所有有想法想創業追夢的創業家，也希望未來節目正式製作時能有更多各路英雄來共襄盛舉。

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