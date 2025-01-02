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民眾跨年「路邊齊唱周杰倫歌」！釣出本尊喊：我去還來得及嗎

信義區跨年夜當天擠滿人潮，民眾跟著DJ音樂大合照周杰倫的歌。（翻攝周杰倫IG）

▲信義區跨年夜當天擠滿人潮，民眾跟著DJ音樂大合唱周杰倫的歌。（翻攝周杰倫IG）

圖文／鏡週刊

跨年夜（12月31日）台北信義區擠滿人潮，有DJ播放周杰倫的歌炒熱氣氛，民眾跟著音樂大合唱，相當熱鬧，這一幕被周杰倫本人看到，他問：「我白天去走走還來得及嗎？」

周杰倫的好友、魔術師陳冠霖今（2）日凌晨在IG限動貼出跨年夜影片，可見民眾在信義區，跟著音樂唱周杰倫的〈給我一首歌的時間〉、〈晴天〉。陳冠霖配文：「原來台北的跨年街上這麼High」、「應該去101附近走走的」，並tag周杰倫。

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周杰倫看到後，轉發陳冠霖的限動說：「我是不是應該去走走」「我白天去走走還來得及嗎？」

周杰倫看到民眾在信義區齊唱他的歌，問：「我是不是應該去走走」。（翻攝周杰倫IG）

▲周杰倫看到民眾在信義區齊唱他的歌，問：「我是不是應該去走走」。（翻攝周杰倫IG）

周杰倫問：「我白天去走走還來得及嗎？」（翻攝周杰倫IG）

▲周杰倫問：「我白天去走走還來得及嗎？」（翻攝周杰倫IG） 

DJ「EricX3RIC」透露自己是周杰倫鐵粉。（翻攝Threads）

▲DJ「EricX3RIC」透露自己是周杰倫鐵粉。（翻攝Threads）

事實上，跨年當天，DJ EricX3RIC在信義區播放周杰倫的歌，民眾聽得如癡如醉，跟著一起唱。EricX3RIC在Threads發文透露自己是周杰倫鐵粉：「身為周董24年鐵粉， 放這些是基本的，必須放正能量音樂迎接新的一年，誰昨晚也在現場？」並透露當天工作20個小時，「但好爽喔！ 最後說的那句：2025年我們都要當那朵鮮花。」


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