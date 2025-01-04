何如芸小兒子首看媽演戲　入戲太深抱不平：好像綠茶！

記者王靖淳／綜合報導

女星何如芸在家庭職人劇《阿榮與阿玉》中飾演柯叔元的前妻，平時會在社群記錄親子日常的她，最近發文透露兒子首次看她演戲的真實反應，除了替其他角色抱不平之外，同時也直白批評媽媽像「綠茶」，讓她聽聞後相當哭笑不得。

▲何如芸會在社群分享親子日常。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

何如芸透露兒子們因長期在求學，雖知媽媽是演員，但從未看過她的戲劇作品。然而，隨著假期到來，她主演的戲劇《阿榮與阿玉》正逢播出，何如芸的小兒子也首次有機會欣賞她的表演，並對劇情發表不少直白評論，聽不得台語的他，邊看邊盯字幕。

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▲何如芸。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

何如芸提到，小兒子在看戲後評論：「媽媽！妳好像綠茶喔⋯⋯妳知道什麼叫綠茶？」對此，何如芸回應：「欸⋯⋯我知道！是一種婊子嘛！」小兒子笑著附和並替劇中角色阿榮抱不平。此外，小兒子還向她透露，雖然自己從未對朋友提過媽媽的身份，但不少朋友及其家長都知道她是演員，甚至是她的影迷。為此，何如芸觀察兒子的表情後笑言：「言若有憾，心實喜之。」慶幸兒子並未因她的職業感到困擾或羞愧。