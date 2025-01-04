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經營社群比拍AV痛苦！　白石桃吐心聲：會焦慮到吃不下睡不著

記者劉宛欣／綜合報導

日本AV女優香水純3日宣布因為罹患全身性紅斑性狼瘡，將無限期停業，結束在螢光幕前的演出，也會停止更新社群，令許多老司機感到相當不捨。台灣AV達人一劍浣春秋就發文指出，經營社群對許多女優而言，的確為她們帶來相當大的壓力，甚至直言「經營社群比拍片痛苦」。

▲白石桃的X都是由經紀人幫忙管理。（圖／翻攝自白石桃X）

▲白石桃曾透露自己不擅經營社群。（圖／翻攝自白石桃X）

一劍浣春秋舉先前曾來台舉辦見面會的白石桃為例，她當時被問起為何不用Instagram，回答「X都不知道怎麼更新了，再加一個IG會焦慮到吃不下飯、睡不著覺。」她私下其實不懂自拍與修圖，也不知道該跟粉絲說什麼，所以每次在X上的發文都是由經紀人幫忙修圖、想內文。一劍浣春秋形容她就是「對社群經營過敏」，但仍擁有5萬追蹤。

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▲白石桃的X都是由經紀人幫忙管理。（圖／翻攝自白石桃X）

▲白石桃的X都是由經紀人幫忙管理。（圖／翻攝自白石桃X）

一劍浣春秋還提到了經營社群的另一個缺點，透露「某位熟女女優」2024年來台舉辦攝影會，就叮囑大家「不要上傳任何照片或影片到IG」，理由是「擔心身分曝光」，他心裡雖然覺得奇怪但還是照做，並提到另一名女優小坂七香就因為被標記的IG貼文，而被朋友發現在拍AV，導致心情嚴重受影響，急著改ID、改名字，這都是部分女優不想經營社群的原因。

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