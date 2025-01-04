籃籃被爆出走樂天首發聲！　「還是能在球場上見到我」動向全說了

記者王靖淳／綜合報導

樂天啦啦隊總隊長籃籃（籃靖玟）近來跨足綜藝圈，手上握有多個節目主持，人氣持續飆升的她，今（4）日傳出將出走樂天、不再應援，消息曝光後引發外界討論及關注。為此，籃籃透過IG限動親上火線發聲了，「請各位朋友們不要擔心，未來還是能夠在球場上見到我的身影。」

▲籃籃IG發聲。（圖／翻攝自Instagram／lan0716）

籃籃強調目前自身健康狀況良好，呼籲粉絲們不必擔心。她表示，「真的很喜歡棒球這項運動，因為棒球才有現在的我。」籃籃透露，未來仍計畫繼續在球場上活躍，並表示會用自己的力量吸引更多人喜愛棒球、支持棒球，「不會忘記我的初衷。」

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▲籃籃。（圖／翻攝自Instagram／lan0716）

針對今（4）日被傳出將離開樂天、不再應援的消息，籃籃指出部分消息來源不明，且涉及不實內容，她呼籲粉絲們保持冷靜，耐心等待正確資訊。最後，籃籃感性表示，她非常感謝球迷一直以來的關注與支持。雖然傳聞四起，不過她用正面態度回應，堅定地喊話：「請各位朋友們不要擔心，未來還是能夠在球場上見到我的身影。」

【籃籃IG全文】

收到一些訊息和聲音，請各位朋友們不要擔心，真的很喜歡棒球這項運動，因為棒球才有了現在的我，未來還是能夠在球場上見到我的身影，不會忘記我的初衷，也希望能用自己微小的力量讓更多人喜歡棒球、支持棒球，身體狀況目前良好，請放心，新聞內容來源不明，也有些不實的地方，不希望占用媒體資源，請大家耐心等待正確的消息。