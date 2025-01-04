《魷魚遊戲2》超狂「預估利潤」曝光！投資成本也創Netflix新紀錄

記者劉宛欣／綜合報導

超人氣南韓影集《魷魚遊戲2》成功延續首季的全球影響力，上架僅兩天迅速成為Netflix收視最高的非英語劇集，一舉登上所有地區熱播劇集榜榜首。據統計，該劇在首周即累計高達6800萬次觀看，播放時數突破5億小時，成功刷新Netflix另一部原創劇《星期三》於2022年創下的5010萬次觀看紀錄，再度掀起全球追劇狂潮。

▲《魷魚遊戲2》掀起現象級追劇。（圖／Netflix提供）

根據韓媒報導，《魷魚遊戲》首季製作成本高達250億韓元（約5.6億台幣），最終收益卻高達1兆韓元（約224億台幣），創造了近40倍的驚人回報。而第2季的製作成本更是大幅提高至1000億韓元（約台幣22.4億元），成為Netflix有史以來投資金額最高的韓劇。業界人士預估此次投資將為平台帶來10倍以上的利潤，估計收益可達1.5兆韓元（約338億台幣），包含用戶數增長、聯名周邊商品銷售及其他授權合作。

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▲《魷魚遊戲2》收益相當驚人。（圖／Netflix提供）

《魷魚遊戲》首季於2021年首播時便以緊湊的劇情與深刻探討社會階級議題大受好評，吸引來自全球各地的觀眾追看。第2季的高收視率及豐厚回報，鞏固了作為全球現象級韓劇的地位，也成功打臉先前不看好續集成績的聲音，如今第2季停在最關鍵之處，也讓全球觀眾相當期待第3季的到來，而第3季日前也確定會在2025年上線，但確切日期未定。