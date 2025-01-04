「千歲團」國寶級歌手齊聚開唱　72歲郝龍斌嗨到台下熱舞...畫面曝光

記者蔡琛儀／台北報導

自2015年首次舉辦的「青春旋律」西洋流行音樂演唱會，至今已時隔10年，今（4日）在余光、王祥基熱情號召下舉辦「青春旋律同學會2025新春Party」，包括鈕大可、徐慶華、南方血統合唱團張張、洪大鵬、蘇必用及Peggy都從洛杉磯飛回來參加演唱，紀念去年11月過世的台灣貓王徐慶復。

▲「青春旋律同學會2025新年Party」，歌手年紀加起來是「千歲團」。（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）

為此，還特別請金曲獎最佳貢獻獎資深音樂人陳復明製作一段感人肺腑的「徐慶復的音樂人生」。用徐慶復的CD，把他的聲音抽離出來，透過AI的現代技術，配合現場樂隊，和徐慶復三位好朋友王晶、洪大鵬、張祥麟組成合聲團，現場演奏，讓大家再聽一次台灣貓王的歌聲。徐慶復的妹妹徐圓圓、弟弟徐慶華等親友，也在現場表達謝意。

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今晚演唱會開場時，總統籌王祥基特別上台感謝多年始終如一支持「青春旋律」的老同學們，趙少康、郝龍斌、前文化部長洪孟啟、名主持人王淺秋、朱延平、王鈞、方芳芳、王俠軍、李建復、朱衞茵、鄧麗君三哥鄧長富、紫薇女兒黃海霞、等齊聚一堂，郝龍斌還忍不住在台下熱舞，現場特別請〈綠島小夜曲〉、〈梁祝〉詞曲作者周藍萍的女兒周揚明擔任演唱會紀錄片導演。

▲到場的郝龍斌也忍不住在台下跳起舞來。（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）

77歲的「野馬合唱團」鈕大可雙腿患肌無力，他搭高鐵從台中趕來台北，一拐一拐上台，他說，青春旋律每一屆都參加，今年也不缺席，他雖患肌無力，上了台，爆發力依舊很強，「老頭子，還是很厲害的！」他在台中經營「鈕吧音樂餐廳」20年，吳楚楚、張明智、陳樹等人會到他的餐廳演出，今晚他們重聚，吳楚楚幽默說：「這場演唱會，75歲以上，才有資格上台哦！」

王祥基說，「青春旋律」演唱會，就是一個時光機，引領觀眾回到60、70、80年代，加上余光的解說，喚起大家更深刻回憶，這也是台灣流行音樂最珍貴的最前段、翻唱西洋流行音樂歷史，也是該被保留，因此特別出機，將作成電影規格的紀錄片。