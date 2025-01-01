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李聖傑爆「6次申請小巨蛋」都被打槍！　許願：今年可以唱到

記者蔡琛儀／台北報導

2024年最後一天，華納音樂群星包括李聖傑、蕭煌奇、TRASH、原子邦妮、FEniX、戴愛玲、李芷婷、小樂以及阿布絲，皆在台北、花蓮、桃園等各城市的跨年演唱會陪伴歌迷們倒數邁向2025年！

▲▼ 北市府前跨年晚會。李聖傑 。（圖／記者黃克翔攝）

▲李聖傑 。（圖／記者黃克翔攝）

李聖傑今年留在台北跨年，一連帶來四首經典包括〈手放開〉、〈你那麼愛她〉、〈⁠眼底星空〉以及〈痴心絕對〉，讓台下數萬觀眾跟著大合唱，這也是李聖傑首度在台北的跨年晚會上演出，直呼興奮，他也許願：「希望今年可以申請到台北小巨蛋，因為之前6次都沒有申請到，希望第7次可以申請到！」

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蕭煌奇則在花蓮開唱，新的一年他期望能帶著歌曲到更多海內外城市與大家見面；關於新年新希望，蕭煌奇也分享：「台語新專輯發行順利、家人親友歌迷朋友身體健康平安、演唱會從台灣到海外皆豐收、地球和平無災無難。」TRASH趕場台北、桃園，也將在5月前進高雄巨蛋開唱。新年新希望即是希望高雄巨蛋開賣即秒殺。

▲▼華納群星跨年。（圖／三立提供）

▲蕭煌奇在花蓮唱跨年。（圖／三立提供）

今年加入華納音樂的FEniX則於嘉義、台南演出，身為台南人的承隆首次回到家鄉跨年，還在表演前先帶大家一起去喝了牛肉湯，由於最近天氣冷大家集體感冒，所以特別在圍圈的時候一起期許2025年要身體健康，也許下希望站上更大的舞台，舉辦屬於自己的演唱會；李芷婷在桃園表演，她也祝福身邊的親朋好友以及歌迷們在新的一年心想事成，有著充滿喜悅的生活。

▲▼華納群星跨年。（圖／華納提供）

▲▼FEniX、李芷婷。（圖／華納提供）

▲▼華納群星跨年。（圖／華納提供）

戴愛玲及吳思賢則在屏東跨年晚會登台。關於2025年，戴愛玲開心表示：「大家倒數應該都嗨到嗓子都啞了吧，這能量應該足夠新的一年喔！」並祝福大家新年願望、健康第一，笑說：「希望我更美更瘦更漂亮！然後希望新歌大家一聽就愛上、ㄧ聽就上癮、ㄧ聽就發財！」小樂則表示一切只要平安、健康，就是最大的幸福。

▲▼華納群星跨年。（圖／華納提供）

▲▼戴愛玲、吳思賢。（圖／華納提供）

▲▼華納群星跨年。（圖／華納提供）

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