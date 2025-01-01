王識賢大汗濕身白衣透出肌膚「狂散男人味」！　56歲真實模樣曝光

記者顧齊祐／綜合報導

56歲男星王識賢，活躍演藝圈將近40年，近日為了與粉絲拉近距離，終於開啟個人Instagram，短短一週就累積將近4.5萬人追蹤。近日他也曬出了運動時的帥照，大漢淋漓的模樣也讓網友們直呼「狂散發出男人味」。

▲王識賢活躍演藝圈將近40年。（圖／翻攝自Instagram／shih_shien0211）



王識賢近日終於加入Instagram行列，並在簡介寫下了「千呼萬喚始出來」，相當有趣。他也於12月31日曬出了自己運動時的照片，並寫道「謝謝2024揮汗的自己！謝謝一路陪伴我的你們，準備好，迎接2025，一起去幸福！新年快樂」。

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▲王識賢近日開啟個人Instagram。（圖／翻攝自Instagram／shih_shien0211）



從王識賢分享的照片中可以看到，他站在運動場的跑道上，剛剛運動完的他全身被汗水浸濕，白色上衣濕透後也隱約透出肌膚，魅力十足。雖然照片中只露出側臉，但他整體肌膚狀態極佳，保養得相當良好，完全看不出來已經56歲。

▲王識賢曬出了運動時的帥照。（圖／翻攝自Instagram／shih_shien0211）



王識賢的運動帥照發布後，立刻吸引大批粉絲朝聖，紛紛留言「皮膚很好欸」、「天啊！！每個樣子都很帥」、「狂散發出男人味耶」、「連流汗的樣子都很帥」、「好厲害，可以保養得這麼好」、「是什麼樣的男人流汗都可以這麼性感」。