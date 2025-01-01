《木曜4》阿部瑪利亞宣布解約！突拋震撼彈：是時候了 節目合作動向曝

記者潘慧中／綜合報導

隨身遊戲公司申請設立《麥卡貝綜合台》衛星電視頻道以來，提供了《木曜4超玩》等知名綜藝節目。沒想到，有「木曜女神」稱號的阿部瑪利亞1日突然拋出震撼彈，「正式宣布阿部瑪利亞與隨身遊戲的經紀合作已圓滿結束」，與節目的後續發展更是一大焦點。

▲阿部瑪利亞宣布解約。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）



出道近15年的阿部瑪利亞解釋，不再續約是因為從小就崇拜獨立且有能力的女強人，希望自己也能成為這樣的人，「覺得現在這個時候是邁向這個目標更進一步的最佳時機。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿部瑪利亞出道近15年了。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）



阿部瑪利亞特別回顧了加入《木曜4超玩》的5年時光，感謝節目帶給她的成長與更多粉絲的支持。「沒有隨身遊戲與木曜的幫助，沒有今天的我爹斯。」

因此，阿部瑪利亞強調雖然經紀約到此結束，但公司相當尊重她的決定，未來仍有合作機會，「木曜的粉絲們完全不需要感到傷心，這只是新的開始爹斯。」

▲▼阿部瑪利亞表示未來仍與《木曜4超玩》有合作機會。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）



阿部瑪利亞表示未來將以自我經營的方式繼續演藝工作，雖然充滿了挑戰，但她堅信只要不放棄，必能邁向更光明的未來，「我將繼續努力成為理想中的自己，以充滿光芒的姿態帶給大家快樂與感動。」

阿部瑪利亞IG全文：

大家好

我是阿部瑪利亞

在2025新的一年 正式宣布

阿部瑪利亞與隨身遊戲的經紀合作已圓滿結束

從14歲出道到現在

已經在演藝圈奮鬥了近十五年的我

自小以來一直崇拜獨立、有能力的女強人，

希望自己可以成為這樣的人

覺得現在這個時候是邁向這個目標更進一步的最佳時機

從今年開始，

我將以自我經營的方式繼續演藝生涯

為自己的理想，為給大家更多的歡樂繼續邁進爹斯

老闆娘、隨身遊戲也很支持我的這個決定

五年前我加入 木曜四超玩 之後

這段期間遇見了許多粉絲，

也因為節目得到了更多人的認識與支持

沒有隨身遊戲與木曜的幫助，沒有今天的我爹斯

雖然與隨身遊戲的經紀約到此告一段落，

但我們彼此都期待未來仍能有合作的機會

木曜的粉絲們完全不需要感到傷心

這只是新的開始爹斯

最後，

我要感謝一路以來支持我的毛怪們

雖然踏上自我經營這個選擇 充滿挑戰與不確定性

但相信我只要不放棄，一定能走向更光明的未來

我將繼續努力成為理想中的自己，

以充滿光芒的姿態帶給大家快樂與感動

我會繼續加油爹斯

2025年也請多多支持我爹斯

2025年1月1日

阿部瑪利亞