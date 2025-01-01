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「像大白天做害羞的事」　最火辣尤物為寫真挑戰極限

記者許逸群／台北報導

最火辣尤物Lara Fan「雙囍」推出個人同名寫真〈囍歡你〉，她在社群平台深情告白，向支持她的「囍寶」表達感謝，並分享拍攝過程中的感受。

▲雙囍推出同名寫真〈囍歡你〉。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

▲雙囍推出同名寫真〈囍歡你〉。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

接連4天的拍攝，每天從清晨6點開始面對鏡頭直到晚間9點，雙囍鮮少有休息時間，雖然疲累不堪，但想到有許多夥伴不辭辛勞地陪著她籌備這一本寫真書，讓她更堅定的與大家一起共同創作出美好的作品。

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雙囍特別提到，在戶外拍攝時，因為布料比較少，深怕被來往的行人看到：「超像在大白天做害羞的事，一直要躲躲藏藏的，既驚險又刺激！」

▲雙囍推出同名寫真〈囍歡你〉。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

▲雙囍的同名寫收錄各種風格。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

同名寫真中收錄各種風格，不僅是雙囍又一次的突破，更是記錄真實自己的過程。她感性地說：「很幸運能讓自己多添增一部代表作，每一個瞬間對我來說，尤其珍貴，真心感謝所有參與拍攝與製作的夥伴們，因為有你們，才能創作出這麼美好的結晶！」

面對新的一年，雙囍也設定好了目標，持續做自己熱愛的事，讓更多粉絲感受到雙囍迷人的獨特魅力。她說：「寫真存在的意義，是告訴未來的自己，那一個曾經美好的瞬間。」

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最火辣尤物, Lara Fan, 雙囍

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