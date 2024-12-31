五月天線上跨年「吸超過15萬人觀看」！　超大咖歌手突驚喜獻聲

記者孟育民／桃園報導

五月天5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，今（31日）迎來跨年場，官方社群也同步直播，在《FLY TO 2025 線上跨年演唱會》開啟五月天的多重宇宙，吸引超過15萬人在線同歡。整場演出從前置到製作耗時2年，斥資9000萬打造「五比精彩」的音樂時光之旅，作為25年一路陪伴五月天的你鉅獻，笑笑迎接2025年。

▲五月天跨年開唱。（圖／相信音樂提供）

五月天曾飛天遁地陪你跨年，也曾以嶄新的科幻視覺挑戰震撼線上演唱會新體驗，2024年對五月天是很特別的一年，1999年出道的他們，走過25年的歲月，歷經悠悠的四分之一個世紀，透過《FLY TO 2025 線上跨年演唱會》回到怪獸的小房間「組成天下最完美的陣容」五月天的發源地，和五月天從《五月天第一張創作專輯》唱到第九張《自傳》，從當年「7號公園」大安森林公園的第一場演唱會唱到征戰世界各指標性場館的《人生無限公司》演唱會，復刻五月天25年經典名場面，因此搭建了20組場景，採取一鏡到底跟佈景錯視的衣袖效果，一首首一幕幕帶領歌迷和五月天《回到那一天》。

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▲五月天和線上粉絲一同狂歡。（圖／相信音樂提供）



透過「時光機」的回顧，五月天邀請重要貴人李宗盛在線上演唱會裡獻「聲」，1997年如果沒有李宗盛的一通電話，沒有他的賞識進而發行第一張專輯，就不會有現在的五月天。拍攝的同時，五月天也找來和25年一起胼手胝足的工作夥伴入鏡，除完整側寫他們的音樂之旅、更藉此表達感念和感謝之意。