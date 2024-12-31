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高顏值女團炸裂開場　「ELL＆s」粉絲提前5小時卡位

記者許逸群／台北報導

2025年台南市耶誕跨年系列活動熱烈展開，女團「ELL&s」日前擔綱第二場「南瀛草地音樂會」開場演出，以炸裂的唱跳表演點燃全場，為這場音樂盛宴拉開序幕，成功將氣氛推向高潮。

▲▼人氣女團ELL&s。（圖／KJM娛樂提供）

▲人氣女團ELL&s日前在台南耶誕跨年場演出。（圖／KJM娛樂提供）

ELL&s的演出時間是晚間6點，但她們的魅力早已吸引粉絲提前行動。下午1點彩排時，現場早已聚集大批支持者，手舉燈牌、標語、應援物品，紛紛搶占有利位置，連工作人員都讚嘆粉絲力量與她們的超高人氣。許多粉絲更專程從北部甚至外地趕來，只為親眼目睹ELL&s的風采。

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▲▼人氣女團ELL&s。（圖／KJM娛樂提供）

▲ELL&s白天彩排時已有非常多她們的粉絲到場應援。（圖／KJM娛樂提供）

當晚，ELL&s成員身穿活力滿滿的服裝登場，以富有節奏感的舞蹈和動感十足的音樂，瞬間引爆現場氣氛。伴隨著明快的節奏，粉絲揮舞應援物品，齊聲高喊應援，尖叫聲此起彼落，場面宛如一場大型國際演唱會。成員間默契十足的表演與魅力四射的笑容更是為音樂會注入無限活力，贏得全場連連歡呼聲。

演出結束後，ELL&s成員在後台互相嬉鬧，氣氛溫馨又輕鬆，展現她們私下的可愛一面。成員們表示：「能夠在這麼美麗的戶外場地表演是我們的榮幸，感謝粉絲們不辭辛勞前來支持，我們真的很感動！看到你們的笑容，我們更有動力把更好的表演呈現給大家！」

▲▼人氣女團ELL&s。（圖／KJM娛樂提供）

▲女團ELL&s成員私下感情非常好。（圖／KJM娛樂提供）

此次「南瀛草地音樂會」雲集了11組高人氣藝人與團體，包括以搖滾天團八三夭壓軸，為現場帶來高潮迭起的音樂狂歡。作為開場表演嘉賓，ELL&s用實力與熱情證明了她們無愧於「新生代女團」的稱號，成功吸引更多粉絲的目光，成為當晚最閃耀的亮點之一。

而在跨年當日，ELL&s將移師桃園，陪伴粉絲度過迎接2025年的倒數時刻，她們將再次以炸裂的舞台魅力掀起熱潮，帶來更多精彩演出。事實上，ELL&s在今年正式出道後，至今活動邀約不斷，且活躍於各種不同類型的場合，也難怪被譽為近年最備受期待的女團。

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