謝盈萱迎45歲不慶生！深夜痛悼男閨蜜離世…決絕10多年竟收噩耗

記者陳芊秀／綜合報導

女星謝盈萱31日迎接45歲生日，日前出席活動時曾表示生日不慶祝，而零時深夜透過社群媒體發文，哀悼大學時代的男閨蜜離世。而她原本12月23、24日計劃與大學同學們在台南班聚，出發前兩小時得知好友噩耗，雙方曾是最好朋友，卻因故不再來往，10多年後竟然收到對方死訊，隱忍多日發文傾吐「回台北後，我哭了整個晚上」。

▲謝盈萱31日迎接45歲生日，但是日前透露不慶生，零時一過深夜發文悼念大學男閨蜜。（圖／翻攝自臉書／謝盈萱）

謝盈萱回憶，「王同學」曾是她大學時代的好友，對這位男閨蜜有太多崇拜，對方懂音樂，懂電影，懂藝術，曾是她生命中最重要的支柱，「這段掏心掏肺的友誼中，他還是有所選擇，不讓我看見他的全貌」，相信這是對方的選擇，時至今日也能明白。她形容這位男閨蜜「在我最為至暗的時刻，他是我沒頂時的重要浮木」，但是後來兩人不再來往，「也許是可以一同聊創作的朋友不一定能一起創業，也許是我們在那個節點，命運的齒輪決定轉動，把我們轉向不同的道路。年輕，可以讓兩人決絕的都不回頭，這個不回頭一瞬間就是十多年」。

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朋友得知王同學離世消息後，第一時間反應都是問謝盈萱「妳還好嗎？」她在文中自問「我還好嗎？我不知道。」然而她透露24號在台南的聚會結束回台北後，哭了整個晚上，25日聖誕節當天，不知是什麼原因的上吐下瀉，整晚與之搏鬥的同時，又想著工作不能因為身體不適開天窗，照樣去已經排定的行程，也去了張惠妹的演唱會，有辦法把紅了的眼眶逼退。

▲謝盈萱日前透露上吐下瀉，還是去看張惠妹演唱會，當時已知男閨蜜離世。（圖／翻攝自臉書／謝盈萱）

而12月31日是謝盈萱的生日，她在被追問生日怎麼過的時候，很難說出口，生日這天正好是男閨蜜公祭的日子，「該是大家快樂跨年的一天，為未來續上新願望的時刻，而你就停在此刻了」，她選擇在這一天陪伴摯友走完最後一程，認為這是命運的一種巧妙安排。她感謝這段生命中難得的相遇，並以溫暖的話語向摯友道別：「記得多年前在劇院的停車場你的喊話嗎？我真的想成為你心中所相信我應該的樣子。感謝這輩子認識了你，王同學，願上天守護。」

▲謝盈萱生日當天是男閨蜜公祭，「該是大家快樂跨年的一天，為未來續上新願望的時刻，而你就停在此刻了」。（圖／翻攝自臉書／謝盈萱）

網友紛紛留言關心「妳要放寬心，他才能走的安心」、「人生無常，愛要及時」、「這應該是情緒複雜的一個生日~謝謝妳願意分享」。

【謝盈萱全文】

12/23、24原本已經跟大學同學們約好下台南的班聚，在出發前兩個小時聽到另一位同學的噩耗。

聚會照常進行，該吃該喝，也去廟裏為他祈福。

他是我大學最好的朋友，怎麼好起來的我居然完全想不起來，但對於這位男閨蜜，我有太多的崇拜，懂音樂，懂電影，懂藝術～

後來我認真回憶，在這段掏心掏肺的友誼中，他還是有所選擇，不讓我看見他的全貌，但這是他的選擇，每個人都有權利決定人與人之間關係的深淺～而我明白，以前的我也許不能理解，但現在的我真的能夠明白。

事實上他也是給了我他所能給的最多了。

在我最為至暗的時刻，他是我沒頂時的重要浮木。

後來我們不再來往。

也許是可以一同聊創作的朋友不一定能一起創業，也許是我們在那個節點，命運的齒輪決定轉動，把我們轉向不同的道路。

年輕，可以讓兩人決絕的都不回頭，這個不回頭一瞬間就是十多年。

一個兩個三個同溫層朋友們知道他離開的消息，第一個反應問我都是「妳還好嗎？」

我忍不住苦笑了～

我們果然還是在大家的記憶中，最緊密的朋友啊，在校園裡，甚至離開校園後，在大家眼中一直綁定在一起的摯友夥伴～

所以我還好嗎？

我不知道。

我只知道24號在台南的聚會結束回台北後，我哭了整個晚上。

我只知道聖誕節當天，我不知是什麼原因的上吐下瀉，整晚與之搏鬥的同時，我心裡想的是明天的工作不能因為身體不適開天窗。

之後每天排定的事情，我得想辦法離開被窩，踏入寒流發威的戶外，去完成任務。

甚至還跑了一場演唱會，而且我猜是你也會想去看的演唱會。

這幾天，我有辦法把紅了的眼眶逼退了。

我知道這就是成年人的人生。

我不糾結，因為生命無常，在死亡前我們才就此學會如何繳械投降。

有些不知情的朋友，理所當然的會問我生日怎麼過，我想我實在很難說出口，生日那天就是你公祭的日子～

這樣場子會被我搞得很尷尬。

該是大家快樂跨年的一天，為未來續上新願望的時刻，而你就停在此刻了。

我想我還是蠻開心的，能夠在生日陪你走最後一段路，甚至覺得你的安排甚為巧妙。

2024年即將進入2025年，謝謝所有前輩，朋友一整年來的照顧，給了我很豐沛很精彩的一年。祝福是留給每個人的，願大家都能健康平安，開開心心。

而另一個祝福是留給你的，我的摯友，終究要揮手道別了～

記得多年前在劇院的停車場你的喊話嗎？我真的想成為你心中所相信我應該的樣子。

感謝這輩子認識了你，王同學，願上天守護。